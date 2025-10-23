به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر پنجشنبه به همراه بخشدار مرکزی، با حضور در روستاهای مبارکآباد و پیرده از توابع دهستان پیربازار، ضمن بازدید از طرحهای عمرانی و خدماتی، در نشستی که در دهیاری مبارکآباد برگزار شد، مسائل و مشکلات روستاهای این دهستان را بررسی کرد.
میرغضنفری در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه به روستاها به عنوان پایه توسعه پایدار شهرستان اظهار کرد: بازدیدهای مستمر از پروژههای حوزه روستایی یکی از اولویتهای کاری فرمانداری است و هدف از این حضورها، بررسی میدانی پیشرفت طرحها، رفع موانع اجرایی و تسهیل خدماترسانی به مردم است.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختها و ارائه خدمات مطلوب میتواند زمینهساز ماندگاری جمعیت در روستاها باشد، افزود: ماندگاری در روستا و تحقق مهاجرت معکوس زمانی ممکن است که کیفیت زندگی در مناطق روستایی ارتقا یابد؛ این هدف با همیاری مسئولان محلی، شوراها و مشارکت مردم محقق خواهد شد.
فرماندار رشت در ادامه بازدید خود با حضور در پروژه لایروبی انهار روستای پیرده، از اقدامات انجامشده در راستای بهبود وضعیت منابع آب و افزایش بهرهوری کشاورزی قدردانی کرد و بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای مشابه در دیگر روستاهای بخش مرکزی تأکید کرد.
میرغضنفری با اشاره به ظرفیتهای بالای روستاهای شهرستان رشت در دو بخش گردشگری و کشاورزی گفت: اگر از این ظرفیتها بهدرستی بهرهبرداری شود، میتوان شاهد توانمندسازی اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد روستاییان بود.
وی در عین حال هشدار داد: نباید به بهانه توسعه، هویت و ماهیت روستا بودن از بین برود. توسعه واقعی زمانی تحقق مییابد که هم زیرساختهای خدماتی و اقتصادی تقویت شود و هم اصالت فرهنگی و اجتماعی روستا حفظ گردد.
فرماندار رشت تصریح کرد: روستا نهتنها کانون تولید و فرهنگ است بلکه محور پایداری اجتماعی نیز به شمار میآید و توجه به توسعه متوازن مناطق روستایی، گامی اساسی در مسیر رشد اقتصادی و اجتماعی شهرستان است.
میرغضنفری در پایان با تأکید بر استمرار بازدیدهای میدانی از طرحهای عمرانی، خدماتی و کشاورزی در سطح روستاهای شهرستان گفت: خدماترسانی مؤثر و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، دهیاریها و مردم، رمز موفقیت در توسعه پایدار و متوازن روستاها است.
