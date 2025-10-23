آغاز هشتمین دوره برنامه ملی «نذر خدمت» در جاسک

به گزارش خبرنگار مهر، مختار سلحشور ظهر پنجشنبه در آئین آغاز هشتمین دوره برنامه ملی «نذر خدمت» در بخش لیردف از توابع شهرستان جاسک اظهار کرد: این طرح با هدف گسترش خدمات داوطلبانه در چهار محور آبرسانی، زیستمحیطی، بهداشت و سلامت، معیشت و کارآفرینی و آموزش و توانمندسازی اجرا میشود.
وی تصریح کرد: نذر خدمت از طرحهای ملی جمعیت هلالاحمر است که همزمان با سراسر کشور در مناطق کمبرخوردار اجرا میشود. مرحله هشتم این طرح در بخش لیردف شهرستان جاسک در حال اجراست.
سلحشور همچنین گفت: در این دوره داوطلبان با اجرای برنامههای آبرسانی، ارائه خدمات بهداشتی، آموزشهای مهارتی و حمایت از مشاغل خرد، تلاش میکنند تا سطح رفاه و تابآوری اجتماعی در مناطق محروم افزایش یابد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان تأکید کرد: مشارکت مردمی و حضور جوانان در اجرای نذر خدمت، نشاندهنده گسترش فرهنگ نوعدوستی و همبستگی اجتماعی در استان است.
