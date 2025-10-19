مهدی صابری نایب‌قهرمان پرتاب وزنه آسیا که پس از گذراندن دوران مصدومیت و جراحی این روزها تمرینات خود را برای بازگشت به میادین بین‌المللی از سر گرفته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیتش اظهار داشت: متأسفانه دوران درمانم کمی طولانی‌تر از حد انتظار شد و به همین دلیل نمی توانم در بازی‌های کشورهای اسلامی شرکت کنم. با این حال حدود یک ماهی است که تمرینات دو و پرتاب را شروع کرده‌ام تا خودم را برای مسابقات داخل سالن آسیا، بازی‌های ساحلی و در نهایت بازی‌های آسیایی سال آینده آماده کنم.

صابری درباره نحوه آماده‌سازی خود گفت: در حال حاضر به صورت خصوصی تمرین می‌کنم چون هنوز به اردوی تیم ملی دعوت نشده‌ام. هدفم این است که بتوانم با رسیدن به شرایط مطلوب دوباره به اردو دعوت شوم و برای تیم ملی به میدان بروم.

وی درباره شرایط سخت دوران مصدومیت و از دست دادن چند رقابت مهم افزود: خیلی سخت گذشت؛ به‌ویژه از دست دادن قهرمانی آسیا و بازی‌های کشورهای اسلامی برایم دشوار بود. اما حالا روز به روز بهتر می‌شوم و تمریناتم را با فشار بالا ادامه می‌دهم تا دوباره به رکوردهای قبلی‌ام برگردم. هدفم این است که دوباره به پرتاب‌های ۲۰ متری برسم؛ رکوردی که در مسابقات قزاقستان و ازبکستان ثبت کرده بودم. مطمئنم تا پیش از بهمن‌ماه به شرایط مدال‌آوری برمی‌گردم و هم در مسابقات داخل سالن و هم در بازی‌های ساحلی برای ایران مدال می‌گیرم.

نایب‌قهرمان آسیا در پرتاب وزنه در خصوص رقبای اصلی خود در رقابت‌های پیش‌رو گفت: در پرتاب وزنه ایران با محمدرضا طیبی شرایط بسیار خوبی دارد. در کنار او ورزشکار هند و محمد طلوع از عربستان نیز از رقبای جدی ما در آسیا هستند. سطح رقابت‌ها بسیار بالاست اما من هم برای بازگشت به اوج آماده‌ام.

صابری در ادامه درباره حمایت فدراسیون دوومیدانی اظهار کرد: فدراسیون در حد توان پیگیر کارم بوده و هماهنگی‌هایی برای تمرین من در مجموعه انقلاب تهران انجام داده است. البته طبیعی است که وقتی ورزشکار مصدوم می‌شود کمی فاصله به‌وجود می‌آید اما در مجموع شرایط قابل قبول است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره حضور مربیان خارجی در دوومیدانی گفت: ورود مربیان خارجی می‌تواند بسیار مفید باشد چون هم دانش فنی مربیان ایرانی را بالا می‌برد و هم انگیزه ورزشکاران را بیشتر می‌کند. در مواد استقامتی و نیمه‌استقامتی مربیان بزرگی مثل آقای سجاد مرادی داریم اما در رشته‌های پرتابی اگر بتوانیم از کشورهای صاحب‌سبک در این حوزه مربی جذب کنیم قطعاً به رشد ورزشکاران کمک می‌کند. به‌ویژه در پرتاب وزنه و دیسک نیاز داریم با الگوگیری از کشورهای مطرح سطح فنی‌مان را ارتقا دهیم. البته مربیان فعلی چه مربی که خودم با آن کار می‌کنم و چه مربی که آقای طیبی را به قهرمانی آسیا رساند از بهترین‌های ایران در این ماده هستند.

دارنده مدال نقره آسیا در پایان گفت: تمام تلاشم را می‌کنم تا دوباره برای ایران افتخارآفرینی کنم و در بازی‌های آسیایی مدال بگیرم. هدفم بازگشت قدرتمند به سطح اول آسیاست.