شاهرود درگیر کمبود نهاده دامی و طیور علیرغم قطب کشاورزی بودن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری عصر پنجشنبه در جلسه تامین نهاده واحدهای دامداری و طیور با حضور معاون اقتصادی استاندار سمنان در فرمانداری بیان کرد: این شهرستان با ۳۵۰ هزار دام سبک و ۳۱ هزار دام سنگین دارای ظرفیت‌های کلان اقتصادی در حوزه دامپروری است.

وی افزود: در این شهرستان ۷۰۰ هزار طیور وجود دارد که از این لحاظ هم مزیت اقتصادی خوبی را دارا است، افزود: علیرغم تمام این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها شاهرود در حال حاضر با مشکل تامین نهاده‌های دامی و طیور مواجه است.

فرماندار شاهرود با تأکید بر اینکه این مشکل باعث شده دامداران دام مولد خود را به سمت کشتارگاه‌ها هدایت کنند، ابراز کرد: تامین نهاده دامی و طیور برای دامداران شهرستان یک ضرورت است که امیدوارم با تدابیر لازم از سوی استانداری این وضعیت سریع‌تر رفع شود.

آصفری بیان کرد: در بخش کشاورزی و دامداری در شهرستان مشکلات بسیاری وجود دارد که کشاورزان و دامداران را با مشکلات جدی مواجه کرده اما با تدابیر مناسب می‌توان ضمن رفع این مشکلات رضایت مندی دامداران و کشاورزان در شهرستان را کسب کرد.