۴.۵ میلیون تن محصول زراعی در خراسان رضوی تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جعفری راه برونرفت از چالشهای کشاورزی را حرکت به سمت تولید دانشبنیان و استفاده از ظرفیت ۷۵ شرکت دانشبنیان استان دانست و بر لزوم هدایت خردهمالکان و مزارع سنتی به این سمت تأکید کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: استان خراسان رضوی با سطح زیر کشت حدود ۹۰۰ هزار هکتار، معادل هفت درصد از اراضی زیر کشت کشور را دارا است و میزان تولید محصولات زراعی این استان افزون بر چهار و نیم میلیون تن بوده و همچنین این استان با حدود ۱۵ میلیون واحد دامی معادل ۱۰ درصد از تولید فرآوردههای دامی کشور را برعهده دارد و این سطح از تولید در استان نیاز به برنامهریزی جامع، کامل و مشارکت تشکلهای مختلف دارد.
وی بر لزوم حرکت از تولید سنتی به سمت کشاورزی دانشبنیان و صادراتمحور تأکید و اظهار کرد: در شرایط سخت تحریمی، ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت کشاورزی گام نخست است که در آن دادههای تولیدکنندگان و بخشهای مرتبط جمعآوری، نقاط قوت و ضعف تحلیل و فرصتها و تهدیدها شناسایی شده است.
جعفری به نقاط قوت و ظرفیتهای راهبردی تربتحیدریه اشاره کرد و گفت: محصولات راهبردی زعفران، چغندر قند و گیاهان دارویی سه محصول راهبردی این خطه است و این در حالی است که صنایع مادر چغندر در شهرستان وجود دارد، اما تنها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به ارتباط قوی تولیدکنندگان با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی برای انتقال فناوری، بیان کرد: وجود نیروی انسانی متخصص در بخشهای دولتی و خصوصی، موقعیت ترانزیتی مطلوب و پتانسیل در حوزه انرژیهای پاک از دیگر مزیتهای این منطقه بهشمار میرود.
وی سنتی بودن مزارع زعفران را یک چالش جدی دانست و هشدار داد: با این شیوه، ادامه کشاورزی با مشکل مواجه خواهد شد.
جعفری بر طراحی هرگونه سیاست با محوریت آب تأکید کرد: باید راندمان استفاده از آب و بهرهوری را افزایش و همزمان مصرف آب را کاهش و تولید را بالا ببریم.
استفاده از ظرفیت ۷۵ شرکت دانشبنیان موجود در استان، هدایت خردهمالکان به سمت این شرکتها و تجمیع تولیدکنندگان برای ایجاد زنجیره ارزش افزوده از جمله راهکارهای پیشنهادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بود.
وی تصریح کرد: برای گیاهان دارویی که موقعیت خوبی در تربتحیدریه دارد، باید یا یک پالایشگاه بزرگ ایجاد شود و یا خطوط تولید راهاندازی شود.
جعفری با بیان اینکه در حال حاضر در دو بخش زراعت و باغبانی به ویژه در حوزه گیاهان دارویی، زعفران، گوجه فرنگی، پسته و کشمش صدور مجوز زنجیره ارزش در دست اقدام است، تصریح کرد: با شکلگیری زنجیرهها، تقاضا برای صادرات به صورت نظاممند به تولیدکننده منتقل میشود و تولیدکننده میداند چه محصولی و با چه کیفیتی برای صادرات تولید کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد زنجیره ارزش، باعث توسعه کشت قراردادی، توزیع ثروت بین همه حلقههای زنجیره ارزآوری در بخش کشاورزی میشود و در نتیجه به تقویت مؤلفههای اقتصادی و اجتماعی در این بخش میانجامد. علاوه براین جذابیت سرمایهگذاری برای صاحبان سرمایه افزایش خواهد یافت که این امر میتواند تحول اساسی در بخش کشاورزی ایجاد کند و باعث بهبود ارزش افزوده در فعالیت این بخش شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود زیر بخشهای باغبانی، دام و طیور، زراعت و شیلات استان که فرصتهای ویژهای برای جذب سرمایههای سرمایهگذاران ایجاد میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به محدودیت توان دولت، خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای مشارکت عمومی-خصوصی، تعاونیها و نهادهایی مانند بنیاد برکت و علوی و بسیج سازندگی شد.
وی بر تفویض امور اجرایی به تعاونیها و تکیه بر توان داخلی برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی تأکید کرد.
