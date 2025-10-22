  1. استانها
طرح مایه کوبی طیور علیه بیماری نیوکاسل در بوشهر اجرا شد

بوشهر- سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر از پایان طرح مایه کوبی طیور بومی شهرستان بوشهر علیه بیماری نیوکاسل خبر داد.

امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تلفات زیادی که شیوع بیماری نیوکاسل به طیور بومی وارد می‌کند، طرح واکسیناسیون علیه این بیماری جهت ایمن سازی طیور روستایی در شهرستان بوشهر انجام شد.

وی افزود: در این طرح تعداد ۲۷ هزار و ۵۹۹ قطعه از طیور بومی و روستایی در ۲۱ واحد اپیدمیولوژیک مخصوصاً واحدهای مجاور مرغداری‌های صنعتی به رایگان تحت پوشش مایه کوبی با واکسن نیوکاسل مقاوم به حرارت قرار گرفتند.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر ادامه داد: از شروع طرح واکسیناسیون طیور بومی از ابتدای سال جاری تا کنون، کانون بیماری نیوکاسل در طیور روستایی این شهرستان گزارش نشده است.

