سیر تا پیاز گرانی مرغ در سیستان و بلوچستان؛ مشکل کجاست؟

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: در ماه‌های اخیر، افزایش روز افزون قیمت کالاهای اساسی در استان سیستان و بلوچستان، زندگی بسیاری از خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و قدرت خرید مردم را کمتر کرده است.

افزایش قیمت اقلامی همچون مرغ، برنج، لبنیات و سایر نیازهای روزمره، موجب کاهش محسوس توان خرید خانوارها شده و بسیاری از شهروندان را با چالش تأمین حداقل مایحتاج روبه‌رو کرده است. در شرایطی که درآمد و دستمزدها تغییری نکرده، رشد مداوم قیمت‌ها شکاف میان هزینه و درآمد را هر روز بیشتر کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای از جمله افزایش فقر، کاهش مصرف مواد غذایی ضروری و افت کیفیت زندگی خانوارها را در پی داشته باشد.

گرانی مرغ در استان سیستان و بلوچستان، دلایل مختلفی دارد که در این گزارش به اصلی ترین دلایل آن از زبان مغازه دار، شهروند عادی و مسئولان مربوطه می‌پردازیم و در نهایت خبر خوبی را می‌دهیم که نوید بخش کاهش قیمت مرغ در آینده‌ای نزدیک در استان است.

تفاوت قیمت مرغ از یک مغازه تا مغازه دیگر؛ فروش با قیمت مصوب رعایت نمی‌شود

سیما پودینه یکی از شهروندان زاهدانی که برای خرید مرغ به بازار آمده بود در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تا همین یکی دوماه قبل مرغ کشتار روز را کیلویی حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان می‌خریدیم، اما حالا قیمتش به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسیده، مرغ زنده هم که تا همین چند وقت پیش کیلویی ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان بود، الان به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است، چه بسا که در آینده باز هم افزایش قیمت داشته باشد.

این بانو زاهدانی ادامه داد: مشکل اینجاست که درآمد ما ثابت مانده، نه افزایش حقوقی داشتیم و نه شغل جدیدی پیدا کرده‌ایم؛ ولی هزینه‌ها روز به روز بالاتر می‌رود. وقتی منبع درآمد تغییر نکرده، طبیعتاً توان خرید کاهش پیدا می‌کند.

وی در ادامه به اختلاف قیمت‌ها در مغازه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: جالب اینجاست که قیمت‬ مغازه‌‬‬ ها با هم فرق دارد. از مرغ کیلویی ۱۳۵ دیده می‌شود تا مرغ کیلویی ۱۵۵ هزار تومان، این در حالی هست که قیمت مصوب را ۷۰۰/‏۱۳۵ اعلام کردند؛ به مغازه دار اعتراض هم که می‌کنیم، بعضی‌ها می‌گویند مرغ از جای دورتر می‌آید یا کیفیتش بهتر است، ولی واقعاً برای مصرف‌کننده فرقی نمی‌کند.

دلال‌ها؛ عامل اصلی نوسانات قیمت مرغ در بازار هستند

یکی از فروشندگان مرغ در سطح شهر زاهدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر (۲۹ مهرماه ۱۴۰۴) قیمت مرغ کشتار روز در بازار به کیلویی ۱۵۰ هزار تومان رسیده و مرغ زنده نیز حدود ۱۳۰ هزار تومان معامله می‌شود. این افزایش قیمت هم باعث نارضایتی مردم شده و هم فروشنده‌ها را در موقعیت سختی قرار داده است.

دلیل تفاوت قیمت مرغ از زبان یک مغازه دار

از این فروشنده در رابطه با تفاوت قیمت در مغازه‌ها پرسیدیم؛ وی بیان کرد: کیفیت و تازگی مرغ، هزینه حمل‌ونقل، نوع بسته‌بندی و حتی میزان تلفات در بار، بر قیمت نهایی اثرگذار است. برای همین است که گاهی در یک مغازه مرغ کیلویی ۱۳۸ هزار تومان و در مغازه‌ای دیگر بیش از ۱۴۵ هزار تومان است.

این فروشنده با اشاره به شرایط سخت معیشتی مردم سیستان و بلوچستان ادامه داد: مردم منطقه واقعاً توان خریدشان پایین آمده. خیلی‌ها وقتی وارد مغازه می‌شوند، اول قیمت را می‌پرسند و بعد با تردید خرید می‌کنند یا حتی منصرف می‌شوند. ما هم به‌عنوان فروشنده، نمی‌خواهیم ضرر کنیم، ما هم از همین مردم هستیم اما وقتی قیمت از منبع بالا می‌رود، چاره‌ای جز افزایش آن در مغازه نداریم.

افزایش قیمت نهاده‌ها در نتیجه افزایش تورم عمومی؛ عامل گرانی مرغ در این روزهاست

معاون امور بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طبق مصوبه جدید، تأمین کالاهای اساسی از جمله مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده و وظیفه نظارت پس از تأمین کالا، بر عهده وزارت صمت است.

قنبر کرمی افزود: پیش از این، قیمت مرغ مصرف‌کننده از سوی جهاد کشاورزی ۱۰۵ هزار تومان اعلام شده بود. اما مدتی پیش در ستاد تنظیم بازار، قیمت جدید ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین و ابلاغ شد. در واقع، همین افزایش قیمت پایه در مدتی کوتاه باعث تغییر محسوس قیمت در بازار شد.

استان‌های تأمین کننده مرغ سیستان و بلوچستان گران فروشی می‌کنند

وی ادامه داد: مرغی که در داخل استان تولید می‌شود، با همان قیمت مصوب ۷۰۰/‏۱۳۵‬ تومان عرضه می‌شود. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که برای جبران کمبود، ناچار به واردات مرغ از استان‌های دیگر هستیم. استان‌های مبدا تولید مرغ، مرغ را بالاتر از قیمت مصوب می‌فروشند.

معاون امور بازرسی سازمان صنعت و معدن بیان کرد: وقتی قیمت تأمین از مبدأ گران‌تر باشد، طبیعی است که قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نیز افزایش یابد. به طور مثال، مرغ وارداتی از سایر استان‌ها در حال حاضر برای مصرف‌کننده حدود ۱۵۰ هزار تومان تمام می‌شود.

کمبود یا عدم تولید نهاده‌های دامی در سیستان و بلوچستان؛ یکی از عوامل گرانی مرغ

وی گفت: موضوع افزایش قیمت مرغ در چند وقت اخیر ناشی از افزایش تورم عمومی کشور و بالا رفتن قیمت نهاده‌های دامی است. نهاده‌هایی مانند ذرت و سویا در استان ما تولید نمی‌شود و باید از سایر استان‌ها تأمین شود. همین موضوع باعث می‌شود تولیدکننده محلی بخشی از نهاده‌های خود را از بازار آزاد تهیه کند که این مسئله بر قیمت تمام‌شده تأثیر می‌گذارد.

کرمی تصریح کرد: طی روزهای گذشته مکاتباتی با استان‌های مبدا تولید مرغ انجام داده‌ایم و نسبت به گران‌فروشی کشتارگاه‌های آن‌ها اعتراض کردیم. از طرفی، اگر مانع ورود مرغ از آن استان‌ها شویم، با کمبود شدید در بازار روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین تا زمانی که جهاد کشاورزی نتواند کمبود را جبران کند، ناچار به پذیرش مرغ با قیمت بالاتر هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در استان سیستان و بلوچستان، نظارت‌ها ادامه دارد. فاکتورهای چند مرغداری بررسی و به آن‌ها تذکر داده شده است؛ که موظف به رعایت قیمت مصوب هستند.

چرا با وجود قیمت مصوب بازهم شاهد گرانی در بازار مرغ هستیم؟

معاون امور طیور سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر به دلیل کمبود نهاده در کشور، متأسفانه نهاده‌ای در سامانه بازارگاه بارگذاری نمی‌شود، بنابراین مرغدار مجبور است برای تأمین نهاده مورد نیاز مرغداری خود، از بازار آزاد خرید کنند؛ همین موضوع باعث می‌شود تفاوت قیمتی در بازار مرغ می‌شود.

مهدیه رخشانی ادامه داد: جهاد کشاورزی استان با پیگیری‌های ریاست سازمان، توانسته است بخشی از نهاده را برای کارخانه‌های خوراک دام استان تأمین کند؛ دلیل افزایش قیمت در دو مرحله اخیر کمبود نهاده است. از طرفی مرغی که از سایر استان‌های کشور وارد می‌شود به دلیل هزینه‌های اضافی مثل هزینه حمل و نقل، تلفات و… با قیمت بیشتری به فروش می‌رسد.

وی افزود: حدود ۶۰ درصد از نیاز مرغ استان در داخل تأمین می‌شود و مابقی از استان‌های دیگر وارد می‌شود.

معاون امور طیور سازمان جهادکشاورزی استان بیان کرد: هر مرغداری باید چهار دوره جوجه‌ریزی در سال داشته باشد، اما به‌دلیل کمبود نهاده، این عدد به دو دوره در سال کاهش یافته است. همین موضوع باعث افت تولید داخل استان شده و نیاز به واردات از استان‌های دیگر را افزایش داده است.

سیستان و بلوچستان به زودی در تولید گوشت مرغ به خودکفایی می‌رسد

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تأمین به‌موقع نهاده‌ها، تا پایان سال ۱۴۰۵ استان سیستان و بلوچستان به خودکفایی در تولید گوشت مرغ خواهد رسید.

مرغ به عنوان یک منبع غذایی اصلی در میان مردمان سیستان و بلوچستان اهمیت بسیاری دارد؛ و قیمت آن تأثیر به سزایی در سبک زندگی مردم استان خواهد داشت در شرایطی که گوشت قرمز افزایش قیمت چشمگیری داشته است مردم این استان مواد مغذی موجود در گوشت را از طریق گوشت مرغ تامین می‌کنند.

با برنامه ریزی های به موقع و صحیح و همچنین با تلاش برای خودکفایی استان در تولید مرغ مصرفی، می‌توان کمک شایانی به اقتصاد و سفره مردم سیستان و بلوچستان کرد.