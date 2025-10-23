به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که من هیچ تبادل ارضی را در طول مذاکرات احتمالی صلح با روسیه به رسمیت نمی‌شناسم.

وی افزود: هنوز از سلاح‌های ارائه شده توسط آمریکا برای حمله به اهدافی در عمق خاک روسیه استفاده نکرده‌ایم.

زلنسکی گفت: هنوز امیدواریم که واشنگتن با تحویل موشک‌های «تام‌هاوک» به ما موافقت کند.

ترامپ بامداد پنجشنبه گزارش روزنامه "وال استریت ژورنال"درباره لغو محدودیت استفاده از از موشک‌های دوربرد توسط ارتش اوکراین را تکذیب کرده و گفت: واشنگتن هیچ ارتباطی با موشک‌هایی که نیروهای اوکراینی برای حمله به خاک روسیه استفاده می‌کنند، ندارد.

گفتنی است که ترامپ در دیدار هفته گذشته خود به زلنسکی گفته بود: اوکراین موشک‌های دوربرد «تام‌هاوک» دریافت نخواهد کرد و این جنگ باید بدون این موشک‌ها پایان یابد.