زلنسکی: در نشست با پوتین تبادل اراضی را قبول نمی‌کنم

رئیس‌جمهور اوکراین گفت که در نشست احتمالی خود با رئیس‌جمهور روسیه هیچگونه تبادل اراضی را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که من هیچ تبادل ارضی را در طول مذاکرات احتمالی صلح با روسیه به رسمیت نمی‌شناسم.

وی افزود: هنوز از سلاح‌های ارائه شده توسط آمریکا برای حمله به اهدافی در عمق خاک روسیه استفاده نکرده‌ایم.

زلنسکی گفت: هنوز امیدواریم که واشنگتن با تحویل موشک‌های «تام‌هاوک» به ما موافقت کند.

ترامپ بامداد پنجشنبه گزارش روزنامه "وال استریت ژورنال"درباره لغو محدودیت استفاده از از موشک‌های دوربرد توسط ارتش اوکراین را تکذیب کرده و گفت: واشنگتن هیچ ارتباطی با موشک‌هایی که نیروهای اوکراینی برای حمله به خاک روسیه استفاده می‌کنند، ندارد.

گفتنی است که ترامپ در دیدار هفته گذشته خود به زلنسکی گفته بود: اوکراین موشک‌های دوربرد «تام‌هاوک» دریافت نخواهد کرد و این جنگ باید بدون این موشک‌ها پایان یابد.

    • سرباز ایران اسلامی IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      سلام. زانسکی روزی که نوکری غرب و آمریکا ا پذیرفت باید فکر این رذل های سیاه را هم برای اوکراین میکرد
    • محمد IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      وقتی یک دلقک رئیس جمهور می‌شود سیاست را هم با لودگی اشتباه میگیرد، واقعا چی فکر کرده که برای روسیه خط و نشان میکشد، شکست رو قبول کن و برو کنار دولت رو بده دست کاربلد ها

