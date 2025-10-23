به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنان امروز خود تاکید کرد: تحریم‌ها علیه کشور ما خطرناک بوده و پیامدهایی دارد اما تاکید داریم که این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور ما تأثیر نخواهد داشت.

وی افزود: روسیه کشوری است که به خود احترام گذاشته و هرگز تحت فشار امتیاز نمی‌دهد.

پوتین تصریح کرد: اگر حملاتی علیه کشور ما با موشک‌های تام هاوک انجام شود واکنش ما شدید خواهد بود. مجهز کردن اوکراین به این موشک‌ها یک اقدام تنش زا خواهد بود.

وی بیان کرد: پاسخ ما به هر گونه حمله علیه کشورمان به شدت جدی و سخت خواهد بود.

پوتین در مورد اظهارات ترامپ در مورد اجلاس بوداپست اظهار داشت: ترامپ در آخرین مکالمه ما پیشنهاد برگزاری اجلاس در بوداپست را داد، اما شرکت در یک اجلاس بدون آمادگی اشتباه خواهد بود. تحریم‌های جدید آمریکا تلاشی برای اعمال فشار بر روسیه است. نشست با ترامپ به آمادگی نیاز دارد و ما خواهان تداوم گفتگوها هستیم.