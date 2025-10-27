درخواست جدید زلنسکی از ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، ولودیمیر زلنسکی در گفتگو با تارنمای آکسیوس، با اشاره به دیدار پرتنش خود با دونالد ترامپ در ۲۵ مهر، مدعی شد: تحریم‌ها مؤثر خواهند بود، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تنها با فشار بیشتر مذاکره خواهد کرد. اگر مذاکره‌ای نباشد، تشدید بحران حتمی است. تحریم‌ها یکی از ابزارها هستند و موشک‌های دوربرد مکمل این فشارها خواهند بود.

زلنسکی افزود که او در مذاکرات با ترامپ، پیشنهاد رئیس‌جمهوری آمریکا برای «تثبیت خطوط تماس فعلی» به‌عنوان پایه مذاکرات صلح را پذیرفته است.

وی همچنین ادعا کرد: تحریم‌های جدید علیه شرکت‌های نفتی روسیه می‌تواند صادرات نفت این کشور را تا ۵۰ درصد، معادل حداکثر پنج میلیارد دلار درآمد ماهانه، کاهش دهد. بهترین راه وادار کردن پوتین به مذاکره، امکان تهدید سایت‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی در عمق روسیه است. پوتین باید بداند که اگر مذاکره نکند، زیرساخت های انرژی روسیه دچار اختلال خواهند شد.

زلنسکی همچنین به دیدارهایش با رهبران اروپایی از جمله کر استارمر نخست‌وزیر انگلیس اشاره کرد و گفت: هرچند وضعیت اوکراین با غزه متفاوت است، اما آماده همکاری برای تدوین طرح آتش بس هستیم.

وی در پاسخ به اخبار مربوط به پیشروی روسیه در جبهه جنگ، خاطرنشان کرد: اطلاعات اوکراین نشان می‌دهد هیچ طرفی در میدان نبرد پیروز نیست و روسیه نمی‌تواند کل منطقه دونباس را اشغال کند.