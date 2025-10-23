کاخ سفید: دیدار بین پوتین و ترامپ هنوز امکانپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ سفید اعلام کرد که دیدار بین ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا هنوز امکان‌پذیر است.

کاخ سفید همچنین در مورد تصمیم اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده این کار انجام شود.

کاخ سفید در ادامه افزود: ناامیدی ترامپ از روند کند حل بحران اوکراین به هر دو طرف درگیر در این درگیری ابراز می‌شود.

کاخ سفید همچنین تاکید کرد که انتظار دارد تحریم‌های جدید علیه روسیه آسیب قابل توجهی به مسکو وارد کند.

کاخ سفید اعلام کرد که هند در پاسخ به درخواست ترامپ، خرید نفت روسیه را کاهش داده است.