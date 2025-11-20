بلومبرگ: زلنسکی مجبور است توافق حاصل شده با مشورت روسیه را بپذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه امروز پنجشنبه اعلام کرد: ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آمریکا سیگنال‌هایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه باید توافق حاصل شده با مشورت مسکو (در خصوصی پایان دادن به درگیری‌ها) را بپذیرد.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه در این خصوص اضافه کرد: زلنسکی امروز در کی یف با مقامات آمریکایی به سرپرستی دن دریسکول وزیر ارتش، مذاکراتی انجام خواهد داد.

این در حالیست که یورو نیوز در این باره گزارش داد: گفته می‌شود این طرح که اولین بار رسانه آمریکایی «آکسیوس» درباره آن نوشت، شامل شرایطی است که برای اوکراین بسیار نامطلوب خواهد بود؛ از جمله تسلیم کامل دونباس که نیروهای روسیه نتوانسته‌اند آن را به طور کامل کنترل کنند و نیز وضع محدودیت‌هایی برای تعداد نیروهای مسلح اوکراین. در عوض، آمریکا تضمین امنیتی برای کی‌یف و اروپا در برابر تجاوزات آینده روسیه ارائه خواهد داد.

شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی پیشتر به نقل از یک مقام بلندپایه دولت آمریکا گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، هفته جاری یک طرح ۲۸ ماده‌ای برای حل و فصل مناقشه در اوکراین را تأیید کرده است.

طرح مذکور با مشورت کریل دیمیتریف رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و مقامات اوکراینی، به طور محرمانه توسط مقامات بلندپایه دولت آمریکا تهیه شد. این طرح بر ارائه تضمین‌های امنیتی به هر دو طرف بر تضمین صلحی پایدار متمرکز است.

همچنین به گزارش روزنامه آمریکائی وال استریت ژورنال، مطابق با این طرح، اوکراین باید موافقت کند که برای حداقل چند سال از پیوستن به ناتو صرف نظر کند.