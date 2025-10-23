به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین میرحسینی، نویسنده، تهیهکننده و کارگردان برنامه تلویزیونی یک ماه مانده، شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم که در دفتر این مجموعه برگزار شد، با تشریح روند شکلگیری و تولید این برنامه گفت: سفارش تولید برنامهای ویژه امام زمان (عج) در سال ۱۳۹۵ از سوی مدیران صدا و سیما مطرح شد و در آن زمان، برنامههای ویژه مناسبتهایی همچون اربعین را تولید میکردیم، اما تعداد برنامههای مهدوی محدود بود و تنها دو برنامه اختصاصی در این حوزه پخش میشد.
وی افزود: پیشتولید برنامه با مراجعه به برخی علما و مراجع و بهره گیری از رهنمودهای آنان آغاز و پس از حدود دو سال، تولید مجموعه آغاز گردید و هدف آن ارائه محتوایی جذاب و تخصصی درباره حضرت حجت (عج) برای مخاطبان مختلف بوده است.
میرحسینی درباره نام برنامه توضیح داد: انتخاب نام «یک ماه مانده» به معنای ۱۲ امام معصوم است که منتظر ظهور منجی عالم تشییع هستیم و هدف آن ایجاد انگیزه و تمرکز مخاطب بر سیر مهدوی و انتظار است.
وی افزود: ساخت برنامه مهدوی حساسیتها و سختیهای خاص خود را دارد و تلاش شده تولید با دقت، مستند بر آیات و روایات و جدیت انجام شود.
وی با بیان ویژگیهای محتوایی برنامه گفت: هر قسمت ۴۵ دقیقه است و شامل ۱۶ آیتم متفاوت میباشد که به دلیل جذابیت بصری و محتوایی، بازخورد خوبی در فضای مجازی داشته است و آیتمها شامل گفتوگو با شخصیتهای برجسته حوزوی، کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت و استفاده از تصاویر جدید عتبات عالیات است.
وی اضافه کرد: برخی آیتمها مستقیم نام امام زمان (عج) را نمیآورند، اما مخاطب در پایان آنها به یاد حضرت حجت (عج) میافتد.
میرحسینی افزود: در دو یا سه فصل گذشته، آیتمهایی با محوریت تبیین آیات قرآن مرتبط با مهدویت پخش شده و در فصل جاری، حجتالاسلام رفیعی به تبیین آیات مهدوی پرداخته است و همچنین آیتمهایی با محوریت دانشجویان تولید شده تا نسل جوان را با مفاهیم مهدوی آشنا کند و از ایجاد شبهه توسط دشمنان جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در آیتمی با عنوان لقمه حلال، افرادی که اقدامات مهدوی انجام میدهند؛ معرفی میشوند و برنامه سهشنبههای مهدوی با هدف فرهنگسازی در این زمینه طراحی شده است.
کارگردان برنامه یک ماه مانده گفت: در فصلهای گذشته، آیتم «انقلاب مهدی» به طلاب غیر ایرانی جامعه المصطفی اختصاص داشت تا تجارب بینالمللی در حوزه مهدویت بازگو شود و برخی آیتمهای برنامه به هفت زبان دنیا ترجمه و در کشورهای مختلف پخش میشوند.
میرحسینی با اشاره به بخشهای فنی برنامه گفت: تمامی مراحل تولید در شهر قم انجام میشود و از تجهیزات سینمایی و حرفهای استفاده شده است و هر آیتم چندین بار تولید و بهترین نسخه برای پخش انتخاب میشود.
میرحسینی اضافه کرد: این برنامه تلاش میکند محتوا را به صورت احساسی و قابل فهم برای تمام اقشار ارائه کند تا محدود به گروه خاصی نباشد.
وی افزود: هر فصل برنامه شامل ۲۶ قسمت است و تاکنون یازدهمین فصل تهیه و پخش شده است و مخاطبان از رضایت بالایی نسبت به این برنامه برخوردارند و صدا و سیما نیز حمایت کامل خود را از این مجموعه اعلام کرده است.
میرحسینی بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و نسل دانشجو تأکید کرد و گفت: ارتباط با نهاد رهبری دانشگاهها برقرار شده تا دانشجویان نیز به صورت مستقیم در تولید و بازتاب مفاهیم مهدوی مشارکت داشته باشند و این برنامه بتواند در تربیت فرهنگی نسل جوان مؤثر واقع شود.
سید محمدصادق موسوی، کارگردان برنامه نیز در این نشست توضیح داد: تولید هر آیتم با دقت انجام میشود و از تکنیکهای نوین تصویری، موسیقی، سرود و آیتمهای تعاملی بهرهگیری شده است تا مخاطب به طور کامل درگیر محتوای مهدوی شود.
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