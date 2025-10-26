رژیم صهیونیستی خط مقدم جبهه دفاع از تمدن استکباری غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی عباسی در نشستی با میهمانان بین الملل کنگره میرزای نائینی (ره) که در جامعه المصطفی برگزار شد، با تاکید بر این که حوزه‌های علمیه ما همواره محل پرورش شخصیت‌های درخشان و تأثیرگذار در مسیر علمی بوده اند، اظهار کرد: مرحوم نائینی یکی از چهره‌های ماندگار تربیت یافته در حوزه علمیه و مایه افتخار همه ماست. امیدواریم جامعةالمصطفی نیز محلی برای پرورش چنین علمای اثرگذار و ماندگار باشد.

رئیس جامعةالمصطفی در ادامه به معرفی این نهاد علمی به عنوان امتداد بین المللی حوزه علمیه پرداخت و گفت: پس از انقلاب اسلامی اقبال گسترده‌ای میان جوانان دنیا برای حضور در حوزه علمیه رخ داد و به همین جهت در همان سال‌های نخست پیروزی انقلاب، این نهاد علمی شکل گرفت و پس از طی مراحل مختلف، به شکل کنونی به فعالیت علمی خود در ابعاد بین المللی ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به تحصیل ده‌ها هزار دانش پژوه از حدود ۱۳۰ ملیت مختلف در جامعةالمصطفی، ابراز داشت: جامعةالمصطفی با این تنوع ملیتی کم نظیر، به برکت انقلاب اسلامی آرزوی دیرین علمای سلف ما برای نشر معارف ناب اسلامی و اهل بیتی در سراسر جهان را تحقق بخشیده است.

حجت الاسلام و المسلمین عباسی با اشاره به عضویت المصطفی در اتحادیه‌های معتبر بین المللی در کنار امضای بیش از ۴۰۰ تفاهم نامه علمی با مراکز علمی، دینی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور، ابراز داشت: این ارتباطات حتی با دانشگاه‌های غیرمسلمان نیز دائماً برقرار است و برای نمونه به صورت دوسالانه با همکاری دانشگاه یونن چین، همایش مشترکی برگزار می‌گردد.

وی حضور حوزه‌های علمیه و عرضه معارف مکتب اهل بیت (علیهم السلام) در سطح جهانی را ضروری‌تر از هر زمان دیگری دانست و گفت: در این زمینه هرچند تاکنون گام‌های خوبی برداشته شده است، اما همچنان عقب هستیم و باید کار بسیار بیشتری برای رسیدن به نقطه مطلوب انجام گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به وقوع یک صف بندی تمدنی و گفتمانی در عالم، اظهار کرد: در یک سوی این تقابل، گفتمانی در عالم حضور دارد که خود را تنها فکر و گفتمان مسلط بر عالم می‌داند و بنا دارد هیچ گفتمان دیگری را در برابر خود نپذیرید که از آن به عنوان تمدن مادی سلطه جوی غربی یاد می‌نمائیم که البته تنها به مغرب زمین اختصاص ندارد.

وی ادامه داد: در برابر این تفکر، تنها یک گفتمان در عالم وجود دارد که اذعان می‌دارد می‌تواند یک گفتمان تمدنی جدید و نظام تازه زندگی به بشریت ارائه نماید. این گفتمان، اسلام ناب با قرائت اهل بیتی است که انقلاب اسلامی امروز پرچمدار آن است. تمدن غربی هرچند به دلیل روحیه سلطه جوی خود به دنبال حذف رقبای اقتصادی، سیاسی و نظامی خود نیز هست اما آنها را به عنوان رقیب تمدنی و گفتمانی خود نمی‌شناسد. تنها رقیب گفتمانی تمدن مادی، گفتمان اسلام ناب و انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام و المسلمین عباسی، منشأ اصلی همه خصومت‌های غرب با مسلمانان و جهان اسلام را نگرانی از همین رقابت تمدنی برشمرد و یادآور شد: نخست وزیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی بارها در سال‌های اخیر در سخنرانی‌های خود به روشنی بیان کرده است این رژیم جعلی در خط مقدم جبهه دفاع از تمدن مادی و استکباری غرب است. مسئله اصلی این درگیری‌ها، نزاعی تمدنی است که امروز شدت یافته و این مواجهه راهبردی نباید مورد غفلت قرار گیرد.

وی توجه به یک رسالت بزرگ تمدنی، جهانی و تاریخی را تغییر دهنده همه رویکردها و دیدگاه‌ها در حوزه‌های علمیه دانست و گفت: جامعةالمصطفی خود را در مسیر تحقق یک تمدن جهانی، مسئول و نقش آفرین می‌داند. مقام معظم رهبری در سفری که به شهر قم داشتند در دیدار با طلاب و فضلای غیر ایرانی تاکید فرمودند شما در اینجا میهمان نیستید بلکه صاحب خانه هستید. با این دیدگاه تمدنی است که مفهوم مرزهای جغرافیایی متحول می‌شود.

رئیس جامعةالمصطفی در پایان، آینده تاریخ را بر اساس وعده حتمی الهی متعلق به صالحان و اهل ایمان دانست و اظهار کرد: با باور بر این وعده الهی که به انبیای الهی و پیروان ایشان داده شده است هرگز نباید از ابهت ظاهری جبهه باطل هراسی به دل راه داد. آسیب‌هایی که در سال‌های اخیر به جبهه حق وارد شد موجب نگرانی ما نیست و ان‌شاءالله خون‌های پاکی که در این مسیر ریخته شد، زمینه ساز پیروزی نهایی خواهد بود.