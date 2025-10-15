نگین ریاضی سردبیر برنامه تلویزیونی «کافه مستند» که جمعهها از شبکه افق روی آنتن میرود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور در این برنامه اظهار کرد: فصل پیش به دعوت مهدی انصاری تهیهکننده، به عنوان سردبیر به برنامه پیوستم. حضور در این پروژه فرصتی شد تا با دنیای مستند بیشتر عجین شوم. در حقیقت «کافه مستند» فرصتی شد تا گرد هم بیاییم و درباره مستند که علاقه مشترک همه ما است، صحبت کنیم. همکاری بنده با مهدی انصاری به چند سال پیش برمیگردد که در برنامه «امتداد» دستیار کارگردان او بودم.
وی درباره تعامل با عوامل این پروژه گفت: ما در برنامه «کافه مستند» سعی داریم تا با همفکری و برگزاری اتاق فکر برای بهبود و بهتر شدن برنامه گام برداریم. این اتاق فکر متشکل از محسن یزدی مجری برنامه که سوابق مدیریتی داشته است و همچنین مهدی انصاری تهیهکننده کار به علاوه مدیران حوزه مستند و کارگردانان دغدغهمند است. تعامل با افراد دغدغهمند حوزه مستند باعث شده است تا در فصل جدید رویکردی متفاوتتر از قبل داشته باشیم و تاثیر این اتاق فکر و تعامل در فصل جدید ملموس است.
سردبیر برنامه تلویزیونی «کافه مستند» با بیان اینکه هر آنچه مربوط به محتوای برنامه است، جزو وظایفش مربوط میشود، مطرح کرد: از تماشای مستند گرفته تا انتخاب آن برای پخش و برقراری ارتباط بین مراکز مختلف و ... مراحلی است که باید قبل از ضبط هر برنامه طی کنیم.
ریاضی درباره چالشهای خود در این برنامه گفت: گیر کردن در بروکراسی اداری برای پخش مستند و دعوت از مستندسازان دوربین گریز یکی از چالشهای ما است. در نهایت هدف ما پخش مستندهای خوب و دعوت از کارگردانان دغدغهمند در برنامه است و هر آنچه که در این مسیر مانع قرار میگیرد چالش محسوب میشود. به عنوان مثال مستندسازانی هستند که همیشه در مصاحبههای خود میگویند به ما بها داده نمیشود یا مثلا حوزهای که در آن فعالیت میکنند، مورد توجه نیست. ما این موارد را رصد و سپس از دوستان دعوت میکنیم اما یا نمیآیند یا میگویند با تلویزیون همکاری نمیکنند و این تضاد عجیب است. البته مستندسازانی هم داشته ایم که به برنامه میآمدند و میگفتند که هر کاری از دستشان بربیاید برای برنامه انجام میدهند. همین برای ما نقطه قوتی بود که در مسیر درستی حرکت کنیم.
وی درباره آیتمهای برنامه اظهار کرد: آیتمهای برنامه به نوعی طراحی شد تا ما ارتباط با مخاطب را بالا ببریم؛ از آیتم مصطفی رزاق کریمی که انتقال تجربه برای نسل مستندسازان جوان است گرفته تا آیتم خبر که سعی داریم با خبررسانی توجهها را به این جزیره کوچیک و مهم بالا ببریم.
سردبیر برنامه تلویزیونی «کافه مستند» افزود: آیتمهایی برای هر قسمت تولید و تدوین شدند که جنگ روی این آیتمها نیز اثر گذاشت؛ ما میخواستیم آیتم جدیدی داشته باشیم که ارتباط ما را با مردم بیشتر کند اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و منتظر فرصتی مناسب هستیم تا بتوانیم این آیتم را جدیتر پیگیری کنیم.
ریاضی درباره جذابیت برنامه برای مخاطب عام اظهار کرد: برنامه ما برنامه تخصصی مستند است اما برای جذب مخاطب سعی کردیم هم بر اساس جذابیت موضوعی و هم بر اساس آیتمهایی که تدارک دیدیم، مخاطب عام را هم در نظر بگیریم. در فصل جدید ما با اضافه کردن بخش گفتگوی محتوایی مستند، در هر قسمت سراغ یک موضوع میرویم و از کارگردان به مثابه کارشناس دعوت میکنیم تا از این موضوع پردهبرداری کند. موضوعاتی هم که تا امروز به آن پرداختیم، آموزش و پرورش، روستانشینی، جهاد سازندگی، جنگ، فلسطین، کریدورها، ادبیات و تاریخ بوده است. سعی داریم در هر حوزه ورود پیدا کنیم و با کارگردانان گفتگو داشته باشیم.
سردبیر برنامه «کافه مستند» در پایان عنوان کرد: حرف اصلی ما، حرف مستندسازان است، ما کارگردانی یا کارشناسی را به برنامه دعوت میکنیم که ماهها تلاش و زحمت کشیده است تا مستندی را به تولید برساند. قطعا کوه اطلاعات را در یک مستند ۵۰ دقیقهای نمیتوان خلاصه کرد اما «کافه مستند» محفلی برای سخنان ناگفته است.
فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن میرود و تکرار آن سهشنبه شب ساعت ۲۱ است.
نظر شما