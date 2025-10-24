به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جانی دپ برای بازی در فیلم «ابنزر: سرود کریسمس» که یک اقتباس جدید از داستان کلاسیک کریسمسی چارلز دیکنز است، در حال مذاکره نهایی است. این فیلم برای پارامونت پیکچرز ساخته می‌شود و تی وست نویسنده و کارگردان ژانر وحشت و سازنده فیلم‌هایی چون «خانه شیطان» و «هفت آئین»، کارگردانی فیلم را برعهده دارد. ناتانیل هالپرن فیلمنامه فیلم را بر مبنای رمان دیکنز نوشته و آندره رایزبورو دیگر بازیگر فیلم خواهد بود.

دپ نقش شخصیت اصلی یعنی ابنزر اسکروچ، تاجری ثروتمند ولی انسان‌گریز و خسیس از قرن نوزدهم لندن را بازی خواهد کرد که روح دوستش مارلی و ۳ روح کریسمس به دیدارش می‌آیند و او پس از دیدن رنج مردم تبدیل به مردی سخاوتمند می‌شود که همگان او را دوست دارند.

این شخصیت در طول چندین دهه یکی از ارکان سینمای تعطیلات کریسمس است و تاکنون فیلم‌های مختلفی از این رمان کوتاه که سال ۱۸۴۳ منتشر شده، ساخته شده است و بازیگران شاخصی در این نقش ظاهر شده‌اند که اقتباس کلاسیک سال ۱۹۵۱ با بازی آلیستر سیم، «اسکروگد» سال ۱۹۸۸ با بازی بیل موری، «سرود کریسمس ماپت» سال ۱۹۹۲ با بازی مایکل کین و «سرود کریسمس» سال ۲۰۰۹ با بازی جیم کری از جمله آنها هستند.

استودیو اکران این فیلم را برای ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ (کریسمس سال آینده) برنامه‌ریزی کرده است.

در حال حاضر رابرت اگرز کارگردان «نوسفراتو»، نیز در حال شکل دادن به برداشت خودش از این داستان برای کمپانی برادران وارنر است و ویلم دفو نقش اسکروچ را بازی خواهد کرد.

بازی در این فیلم به معنی بازگشت دپ به هالیوود است و اولین قراردادی است که وی پس از فیلم «جانوران شگفت‌انگیز: جنایات گریندل‌والد» در سال ۲۰۱۸ با یک استودیوی بزرگ منعقد خواهد کرد. او پس از آن که در پرونده شکایت علیه روزنامه بریتانیایی «سان» شکست خورد، از مجموعه فیلم‌های «جانوران شگفت انگیز» اخراج شد. این روزنامه سال ۲۰۱۸ دپ را به خشونت خانگی علیه همسر سابقش امبر هرد متهم کرده بود. در یک دادگاه جداگانه در آمریکا در سال ۲۰۲۲، هم دپ و هم هرد به اتهام توهین به یکدیگر محکوم شدند. دپ از آن زمان به بعد در چند فیلم مستقل و جدا از هالیوود مانند «میناماتا» و «ژان دو باری» بازی کرد و به تازگی در «نوشیدنی روزانه» برای لاینزگیت در مقابل پنه‌لوپه کروز جلوی دوربین رفت که انتظار می‌رود سال ۲۰۲۶ اکران شود. وی در همین دوره یک فیلم هم کارگردانی کرد که اولین تجربه کارگردانی وی پس از «شجاع» در سال ۱۹۹۷ بود. این فیلم با عنوان «مودی، سه روز روی بال جنون» با بازی ریکاردو اسکامارچیو، استیون گراهام و آل پاچینو قرار است ۷ نوامبر در آمریکا به نمایش درآید.