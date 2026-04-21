جانی دپ سرود کریسمس را زنده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جانی دپ با فیلم «ابنزر: سرود کریسمس» به فیلمسازی در استودیوهای بزرگ بازگشت و پارامونت در مراسم معرفی این فیلم به صاحبان سینماها در سینماکان، اولین تصاویر این فیلم را به نمایش گذاشت و دپ در لاس‌وگاس روی صحنه رفت.

این بازیگر در میان تشویق‌های شدید، داستان اسکروج را داستانی خواند که از کودکی شیفته‌اش بود. در تیزر تبلیغاتی این فیلم، دپ در حالت کاملاً عجیب و غریب اسکروج دیده شد، در حالی که قیافه او روستاییان را وحشت‌زده می‌کرد، از دادن پاداش کریسمس دریغ می‌کرد و هرگز درس عبرت نمی‌گرفت.

در یک پیام ویدیویی وست کارگردان فیلم گفت که مواجهه او با برخی از اقتباس‌های «سرود کریسمس» نگاهی به ژانر وحشت بوده که در این فیلم هم زنده هستند، زیرا ارواحی که به ملاقات اسکروج می‌روند، شبح‌های پیچیده و وحشتناکی هستند که تماشایشان ممکن است برای همه خانواده مناسب نباشد.

مسائل حقوقی دپ با امبر هرد، که او را به سوءاستفاده متهم کرد، منجر به کنار گذاشته شدن او از نقش گریندل‌والد در مجموعه «جانوران شگفت‌انگیز» شد، اما پس از پیروزی در شکایت افترا علیه هرد در سال ۲۰۲۲، حرفه او دوباره رونق گرفت. دپ به تازگی در فیلم اکشن-هیجان‌انگیز «روزی در حال نوشیدن» که توسط لاینزگیت منتشر خواهد شد، بازی کرده است.

در فیلم «ابنزر»، دپ در نقش اصلی همراه گروهی از بازیگران از جمله آندره‌آ ریسبورو، ترامل تیلمن، ایان مک‌کلن، روپرت گرینت و دیزی ریدلی بازی می‌کند. بازسازی این اثر کلاسیک چارلز دیکنز به کارگردانی وست انجام شده است که بیشتر برای کارش در فیلم‌های ترسناکی چون «مروارید» شناخته می‌شود.

«ابنزر: سرود کریسمس» در اواخر سال یعنی ۱۳ نوامبر به سینماها می‌رود.