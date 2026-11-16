به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد اف ریل، هر چه منتقدان بخواهند می‌توانند درباره جانی دپ بگویند، اما مخاطبان هنوز هم برای تماشای او راهی سینماها می‌شوند.

«ابنزر» با بازی دپ از شخصیت اسکروج در داستان کلاسیک چارلز دیکنز، با درجه سنی PG-۱۳، روز جمعه با ۶.۷ میلیون دلار در روز افتتاحیه در صدر گیشه قرار گرفت. اکنون این فیلم با نمایش در بیش از ۳۵۳۵ سینما، به فروش ۲۰ تا ۲۱ میلیون دلاری در آخر هفته افتتاحیه خود نزدیک می‌شود. تقریباً ۲۰ میلیون دلار از خارج از کشور را هم اضافه کنید تا روشن شود فروش جهانی این فیلم حدود ۴۰ میلیون دلار در هفته افتتاحیه آن خواهد بود.

این نتیجه خوبی است. پارامونت فقط ۳۸ میلیون دلار برای ساخت این فیلم هزینه کرده است، بنابراین در حال حاضر در مسیر سودآوری خوبی قرار دارد.

این فیلم روز چهارشنبه در اروپا اکران شد و امتیاز تماشاگران در آنجا بسیار قوی بوده است. حالا تماشاگران آمریکایی هم موافقند: امتیاز «A-» در سینمااسکور و امتیاز ۹۰ درصد تماشاگران در راتن تومیتوز.

منتقدان داستان متفاوتی دارند. «ابنزر» در راتن تومیتوز ۵۳ درصد امتیاز به دست آورده تا نشان دهد این یک فاصله بزرگ است و به یک فاصله آشنا تبدیل شده است. برخی از منتقدان، آگاهانه یا ناآگاهانه، نظر خود درباره دپ را ملاک قرار می‌دهند، در حالی که تماشاگران نظر خود را دارند و می‌خواهند او را دوباره روی پرده سینما ببینند.

این اولین فیلم بزرگ دپ در هشت سال گذشته و پس از «جانوران شگفت‌انگیز: جنایات گریندل‌والد» در سال ۲۰۱۸ است. برادران وارنر پس از انتشار مقاله امبر هرد که او را به حمله متهم می‌کرد، دپ را سال ۲۰۲۰ از این مجموعه وابسته به «هری پاتر» اخراج کردند. دپ سپس در دادگاه افترا علیه هرد در آمریکا پیروز شد و «ابنزر» تلاش او برای بازگشت به صحنه است. بر اساس ارقام فروش، تلاش او جواب داده است.

در این فاصله در حالی که هالیوود فاصله خود را از این بازیگر حفظ می‌کرد، دپ در فیلم‌های مستقل کمتر دیده‌شده‌ای مانند درام «میناماتا» محصول ۲۰۲۰ و فیلم تاریخی فرانسوی «ژان دو بری» محصول ۲۰۲۳ ظاهر شد و فیلم زندگینامه‌ای «مودی، سه روز روی بال جنون» محصول ۲۰۲۴ را کارگردانی کرد.

«ابنزر» به کارگردانی تی وست، که برای سه‌گانه ترسناک «X» شناخته می‌شود، اقتباسی از «سرود کریسمس» است و داستان تاجر بدخلقی را روایت می‌کند که ارواح کریسمس گذشته، حال و آینده به سراغش می‌آیند.

یکی از نشانه‌های جذابیت این فیلم برای خانواده‌ها این است که سینماهای AMC دیزنی اسپرینگز با نزدیک به ۲۵ هزار دلار تاکنون، پرفروش‌ترین مکان این فیلم هستند.

برمبنای آمار ۳۷ درصد تماشاگران بالای ۴۵ سال و ۴۰ درصد بین ۱۸ تا ۳۴ ساله هستند. در مجموع ۵۲ درصد تماشاگران را زنان تشکیل داده‌اند و زنان بالای ۲۵ سال با ۴۱ درصد بیشترین تعداد تماشاگران بوده‌اند.