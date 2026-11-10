به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با شروع اکران رسمی «ابنزر» که اقتباسی جدید از رمان «سرود کریسمس» (۱۸۴۳) نوشته چارلز دیکنز است و جانی دپ در آن در نقش اصلی و به عنوان اسکروج ظاهر شده، این فیلم نقدهای مثبتی دریافت کرد و از بازگشت این ستاره به هالیوود به عنوان یک «جشن تعطیلات فوق‌العاده سرگرم‌کننده» یاد شده است.

فیل رابرتز، منتقد فیلم بریتانیا، این فیلم را به عنوان «یک برداشت جسورانه از اثر کلاسیک دیکنز که اثری صمیمانه و سرشار از احساس و ناامیدی ارائه می‌دهد» ستود. او در X نوشت: جانی دپ در سراسر مسیر رستگاری نرم اسکروج، جذاب است و به پایانی می‌رسد که طنین احساسی‌تری نسبت به فیلم‌های قبلی ارائه می‌کند.

تام چاتالباش، منتقد ارشد فیلم هم «ابنزر» را یک تفریح فوق‌العاده سرگرم‌کننده برای تعطیلات خواند که خبر از بازگشت قدرتمند دپ می‌دهد. وی بازی دپ را ستود و نوشت: دپ در نقش اسکروج، بازی فوق‌العاده‌ای ارائه می‌دهد و خوشبختانه بین جذابیت احمقانه و وقار احساسی که به‌شدت جای خالی‌اش احساس می‌شد، تعادل برقرار می‌کند. حساسیت‌های ترسناک و جلوه‌های بصری فیلم هم ظاهری گوتیک دارد و هیجانی خوفناک به داستان محبوب دیکنز می‌دهد و بازی دپ با افزودن لایه‌های جدید و تازه، سفر ابنزر را عمیق‌تر می‌کند. به عبارت ساده، دیدن دوباره دپ روی پرده سینما بسیار عالی است!

کلارنس موی از اعضای جایزه منتخب منتقدان هم «ابنزر» را یک غافلگیری دلپذیر خواند که موجب تازگی بخشیدن به برداشتی استاندارد شده و افزود: البته دپ عالی است و در کنار جورج سی. اسکات، بهترین اسکروج‌های مدرن هستند.

تونی موزلو عضو دیگر جایزه منتخب منتقدان، فیلم را «نسخه‌ای احیا شده از افسانه کلاسیک ویکتوریایی رستگاری» نامید که حول محور بازی سرگرم‌کننده، عجیب و غریب و پرانرژی جانی دپ می‌چرخد. وی نیز حال و هوای وحشت گوتیک فیلم را تحسین کرد.

با این حال، نقدهای منفی هم وجود داشت و رن ویرا از جمله منتقدان کمتر موافق «ابنزر» بود و نوشت این فیلم هیچ چیز متمایز یا منحصر به فردی ندارد و با وجود طراحی صحنه، تولید و طراحی صدای فوق‌العاده، دپ یک اسکروجِ دست و پا چلفتی را ارائه می‌کند که چیزی بیش از ترفندهای قدیمی‌اش نیست.

مری‌آن جوهانسون، منتقد و نویسنده فیلم ساکن بریتانیا هم کوتاه و مختصر در X نوشت: «کاملاً زائد».

رابرت اورتیز منتقد فیلم هم ضمن تحسین بازی جانی دپ نوشت: فیلم ۲ گناه دارد؛ فراموش‌شدنی بودن و صرفاً خسته‌کننده بودن.

«ابنزر» که بازسازی فیلم کلاسیک کریسمسی «سرود کریسمس» است، با بازی دپ در نقش اسکروج ساخته شده و کارگردانی آن را تی وست انجام داده است. روپرت گرینت، آندره‌آ ریسبورو، سم کلفلین، دیزی ریدلی، آرتور کونتی، الی بامبر، هنری لوید-هیوز، چارلی مورفی، ترامل تیلمن و ایان مک‌کلن دیگر بازیگران فیلم هستند.

این فیلم اولین فیلم استودیویی هالیوودی است که دپ از زمان محاکمه بسیار جنجالی‌اش در سال ۲۰۲۲ علیه همسر سابقش امبر هرد، که در طی آن هر ۲ دیگری را به خشونت خانگی و افترا متهم کردند، بازی کرده است.

«ابنزر» از ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان) توسط پارامونت در سینماها اکران گسترده می‌شود.