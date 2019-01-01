سرود کریسمس انگلستان را فرا گرفت/ تحول اسکروچ بر صحنه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر، جدیدترین اقتباس انجام شده از اثر کلاسیک چارلز دیکنز رمان نویس شهیر انگلستان که یکی از زیباترین و دوست‌ داشتنی‌ترین داستان‌های نوشته شده است، در تئاتر استراتفورد کمپانی رویال شکسپیر روی صحنه رفته است.

این اثر به داستان مرد خسیسی به نام اسکروچ می پردازد که در شب کریسمس با دیدن روح دوست خود مارلی، با درد و رنج مردم فقیر از نزدیک آشنا می شود و پس از آن تبدیل به مردی سخاوتمند می‌شود که همه مردم او را دوست دارند.

دیوید ادگار یکی از نویسندگان بزرگ حال حاضر کمپانی رویال شکسپیر انگلستان این اقتباس نمایشی از اثر دیکنز را انجام داده است.

«سرود کریسمس» با حضور بازیگرانی چون استیون الیوت در نقش مارلی و آدن گیلت در نقش اسکروچ در حال اجرا است.

این اثر نمایشی برای گروه سنی ۷ سال به بالا تولید شده است.