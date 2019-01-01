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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

با آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی؛

سرود کریسمس انگلستان را فرا گرفت/ تحول اسکروچ بر صحنه تئاتر

سرود کریسمس انگلستان را فرا گرفت/ تحول اسکروچ بر صحنه تئاتر

نمایش «سرود کریسمس» به کارگردانی ریچارد کاواناف که برگرفته از داستان معروف چارلز دیکنز است، همزمان با آغاز سالن جدید میلادی بر صحنه تئاتر لندن اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر، جدیدترین اقتباس انجام شده از اثر کلاسیک چارلز دیکنز رمان نویس شهیر انگلستان که یکی از زیباترین و دوست‌ داشتنی‌ترین داستان‌های نوشته شده است، در تئاتر استراتفورد کمپانی رویال شکسپیر روی صحنه رفته است.

این اثر به داستان مرد خسیسی به نام اسکروچ می پردازد که در شب کریسمس با دیدن روح دوست خود مارلی، با درد و رنج مردم فقیر از نزدیک آشنا می شود و پس از آن تبدیل به مردی سخاوتمند می‌شود که همه مردم او را دوست دارند.

دیوید ادگار یکی از نویسندگان بزرگ حال حاضر کمپانی رویال شکسپیر انگلستان این اقتباس نمایشی از اثر دیکنز را انجام داده است.

«سرود کریسمس» با حضور بازیگرانی چون استیون الیوت در نقش مارلی و آدن گیلت در نقش اسکروچ در حال اجرا است.

این اثر نمایشی برای گروه سنی ۷ سال به بالا تولید شده است.

کد مطلب 4501161
فریبرز دارایی

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