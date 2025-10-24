ناهید کیانی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های تکواندو بیست و هفتمین دوره رقابت های قهرمانی جهان، صبح امروز جمعه در مرحله یک هشتم نهایی ناهید کیانی در وزن ۵۷- به مصاف فین دایلون از آمریکا رفت و در راند اول ۵ بر یک مغلوب وی شد.

در وقت دوم هر چند ناهید کیانی تلاش زیادی کرد تا امتیازات عقب افتاده را جبران کند اما حریف آمریکایی که دو مدال دو مدال گرندپری، مدال نقره پرزیدنت کاپ پان آمریکن، مدال برنز چالش گرندپری موجو و برنز چالش گرندپری آمریکا را در کارنامه داشت اجازه این کار را نداد و در راند دوم هم پیروز شد تا ناخید کیانی از دور مسابقات کنار برود.