تیم ملی تکواندو عازم ووشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان طی روزهای دوم تا هشتم آبان ماه به میزبانی چین در شهر ووشی برگزار خواهد شد که تیم ملی ایران در دو گروه بانوان و آقایان عصر امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه با بدرقه محمد جمشیدی سرپرست دبیری فدراسیون و خانواده تکواندوکاران عازم ووشی شد.

سعیده نصیری، مهلا مؤمن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه، نسترن ولی زاده و ملیکا میرحسینی در گروه بانوان و مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاجی موسائی، محمد صادق دهقانی، امیرسینا بختیاری، مهران برخورداری، محمدحسین یزدانی و آرین سلیمی در گروه آقایان ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می‌دهند.

بر اساس برنامه مسابقات، این رقابت‌ها دوم آبان ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۵۷- کیلوگرم زنان و ۸۷+ کیلوگرم مردان آغاز می‌شود که آرین سلیمی و ناهید کیانی دارنده مدال‌های طلا و نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس؛ نمایندگان کشورمان در روز نخست در این رویداد خواهند بود و تا هشتم آبان ماه این مسابقات به طول خواهد انجامید.

مهروز ساعی سرمربی تیم ملی بانوان است، نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی وی را یاری می‌کنند. در گروه آقایان نیز مجید افلاکی سرمربی است؛ علی تاجیک و مهرداد یوسفی مربیان تیم ملی خواهند بود. ضمن اینکه مسعود حجی زواره به عنوان مدیر تیم در این رویداد حضور خواهد داشت.