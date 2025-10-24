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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

جهاد علمی و رسانه‌ای باید به‌صورت فراگیر در میان همه اقشار نهادینه شود

جهاد علمی و رسانه‌ای باید به‌صورت فراگیر در میان همه اقشار نهادینه شود

زنجان- امام جمعه زنجان گفت: نسخه درمانی این جنگ شناختی، جهاد تبیین است؛ جهاد علمی، رسانه‌ای و انقلابی باید به‌صورت فراگیر در میان همه اقشار جامعه نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با گرامیداشت مناسبت‌های تاریخی آبان‌ماه، از جمله اعتراض امام خمینی(ره) به لایحه کاپیتولاسیون و شهادت نوجوان بسیجی، شهید حسین فهمیده، این رخدادها را از نقاط درخشان تاریخ انقلاب اسلامی توصیف کرد و افزود: ملت ایران ملتی مؤمن و ولایتمدار است که ریشه در فرهنگ عاشورا دارد و عزت خویش را از ایمان و تبعیت از ولایت می‌گیرد.

امام جمعه زنجان در ادامه خطبه‌ها با اشاره به تحولات جهانی و ابزارهای نوین سلطه رسانه‌ای، گفت: دشمنان انقلاب اسلامی امروز با استفاده از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی هوش مصنوعی به‌دنبال کنترل ادراکی، تسخیر اذهان و تضعیف اراده ملت‌ها هستند.

وی افزود: نسخه درمانی این جنگ شناختی، جهاد تبیین است؛ جهادی علمی، رسانه‌ای و انقلابی که باید به‌صورت فراگیر در میان همه اقشار جامعه نهادینه شود. امروز مقابله با تبلیغات دشمن تنها با روایت درست، تحلیل دقیق و بیان منطقی حقایق ممکن است.

حجت‌الاسلام حسینی به تحول جنگ‌ها از نبردهای کلاسیک تا جنگ شناختی اشاره کرد و تصریح کرد: در این میدان جدید، مهم‌ترین ابزار دفاع، بصیرت، شناخت درست و حضور آگاهانه در عرصه رسانه‌ای است.

امام جمعه زنجان همچنین با مرور یک سال خدمت خود در استان زنجان، ضمن قدردانی از همراهی مردم و مسئولان، بر ضرورت همدلی برای پیشبرد امور استان تأکید کرد و گفت: حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی بدون همفکری، تعامل و هم‌افزایی مردم و مسئولان ممکن نیست. همه باید با ارائه پیشنهادها و ایده‌های سازنده، مسیر رشد استان را هموار کنند.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی شهر و روستا، این رویداد را نماد مردم‌سالاری دینی دانست و خاطرنشان کرد: انتخابات فرصت ارزشمندی برای تعیین سرنوشت محلی است. مردم باید با انتخاب افراد مؤمن، متخصص، دلسوز و باتجربه، زمینه‌ساز پیشرفت و عمران شهر و استان باشند.

حجت‌الاسلام حسینی با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) در پنجم جمادی‌الاولی، بر نقش برجسته آن حضرت در صیانت از پیام عاشورا تأکید کرد و گفت: دشمن می‌خواست روحیه مقاومت را در اهل‌بیت(ع) بشکند، اما صلابت درونی حضرت زینب(س) که ریشه در ایمان راسخ داشت، موجب شکست دشمن شد.

وی افزود: اهل ایمان باید در برابر حوادث و تلاطم‌های اجتماعی همچون خیمه‌ای باشند که عمود آن بر ایمان استوار است؛ ایمانی که پشتوانه استقامت و عزت جامعه اسلامی است.

کد مطلب 6632618

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