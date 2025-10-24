به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه زنجان با گرامیداشت مناسبتهای تاریخی آبانماه، از جمله اعتراض امام خمینی(ره) به لایحه کاپیتولاسیون و شهادت نوجوان بسیجی، شهید حسین فهمیده، این رخدادها را از نقاط درخشان تاریخ انقلاب اسلامی توصیف کرد و افزود: ملت ایران ملتی مؤمن و ولایتمدار است که ریشه در فرهنگ عاشورا دارد و عزت خویش را از ایمان و تبعیت از ولایت میگیرد.
امام جمعه زنجان در ادامه خطبهها با اشاره به تحولات جهانی و ابزارهای نوین سلطه رسانهای، گفت: دشمنان انقلاب اسلامی امروز با استفاده از رسانهها، شبکههای اجتماعی و حتی هوش مصنوعی بهدنبال کنترل ادراکی، تسخیر اذهان و تضعیف اراده ملتها هستند.
وی افزود: نسخه درمانی این جنگ شناختی، جهاد تبیین است؛ جهادی علمی، رسانهای و انقلابی که باید بهصورت فراگیر در میان همه اقشار جامعه نهادینه شود. امروز مقابله با تبلیغات دشمن تنها با روایت درست، تحلیل دقیق و بیان منطقی حقایق ممکن است.
حجتالاسلام حسینی به تحول جنگها از نبردهای کلاسیک تا جنگ شناختی اشاره کرد و تصریح کرد: در این میدان جدید، مهمترین ابزار دفاع، بصیرت، شناخت درست و حضور آگاهانه در عرصه رسانهای است.
امام جمعه زنجان همچنین با مرور یک سال خدمت خود در استان زنجان، ضمن قدردانی از همراهی مردم و مسئولان، بر ضرورت همدلی برای پیشبرد امور استان تأکید کرد و گفت: حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی بدون همفکری، تعامل و همافزایی مردم و مسئولان ممکن نیست. همه باید با ارائه پیشنهادها و ایدههای سازنده، مسیر رشد استان را هموار کنند.
وی در ادامه با اشاره به انتخابات پیشروی شوراهای اسلامی شهر و روستا، این رویداد را نماد مردمسالاری دینی دانست و خاطرنشان کرد: انتخابات فرصت ارزشمندی برای تعیین سرنوشت محلی است. مردم باید با انتخاب افراد مؤمن، متخصص، دلسوز و باتجربه، زمینهساز پیشرفت و عمران شهر و استان باشند.
حجتالاسلام حسینی با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) در پنجم جمادیالاولی، بر نقش برجسته آن حضرت در صیانت از پیام عاشورا تأکید کرد و گفت: دشمن میخواست روحیه مقاومت را در اهلبیت(ع) بشکند، اما صلابت درونی حضرت زینب(س) که ریشه در ایمان راسخ داشت، موجب شکست دشمن شد.
وی افزود: اهل ایمان باید در برابر حوادث و تلاطمهای اجتماعی همچون خیمهای باشند که عمود آن بر ایمان استوار است؛ ایمانی که پشتوانه استقامت و عزت جامعه اسلامی است.
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