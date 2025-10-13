به گزارش خبرنگار مهر، گروه‌ها و هنرمندان فعال عرصه موسیقی طی روزهای پیش رو خود را برای برگزاری جدیدترین کنسرت‌هایشان در روزهای باقی مانده به پایان مهر ۱۴۰۴ آماده می‌کنند. در این مسیر کیفیت برگزاری کنسرت‌ها و ماجرای قیمت بلیت‌ها همچنان جزو مهم‌ترین مواردی است که مخاطبان و دوستداران اجراهای زنده موسیقی با آن روبه‌رو هستند و انتظار دارند تا هر چه زودتر هم شاهد ارتقای سطح کیفی کنسرت‌ها و هم شاهد استانداردسازی قیمت گذاری بلیت باشند.

آنچه می‌خوانید برنامه کنسرت‌های اواخر مهر ۱۴۰۴ است که اسامی برنامه‌ها براساس سامانه‌های رسمی فروش بلیت کنسرت‌ها ثبت شده است.

*دوشنبه ۲۱ مهر

- کنسرت گرشا رضایی، هتل میزبان بابلسر

- کنسرت محسن یگانه، سالن سید رسول حسینی ساری

- کنسرت آرمان گرشاسبی، تالار مرکزی رشت

- کنسرت گروه «همنوازان حصار - علی قمصری»، تالار وحدت تهران

- کنسرت حمید حامی، تالار جهاد دانشگاهی شیراز

- کنسرت مجید خراط ها، فرهنگسرای شهدای ماهشهر

- کنسرت گروه ایوان، سالن فرهنگسرای بروجن

- کنسرت فرزاد فرزین، تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت عرفان طهماسبی، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت سهراب پاکزاد، مجتمع فرهنگی بوعلی سینا همدان

- کنسرت مصطفی راغب، سالن شهید آوینی رودسر

* سه شنبه ۲۲ مهر

- کنسرت امید حاجیلی، تالار مرکزی یزد

- کنسرت محسن یگانه، سالن سید رسول حسینی ساری

- کنسرت آرمان گرشاسبی، تالار مرکزی رشت

- کنسرت حامیم، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت روزبه نعمت الهی، مرکزهمایش های برج میلاد تهران

- کنسرت آرون افشار، سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت مجید خراط ها، تالار احسان شیراز

- کنسرت مسیح و آرش، سالن بولینگ مریم کیش

- کنسرت معین زندی، مجتمع فرهنگی بوعلی سینا همدان

*چهارشنبه ۲۳ مهر

- کنسرت گروه «همنوازان حصار - علی قمصری»، تالار احسان شیراز

- کنسرت امید حاجیلی، تالار مرکزی یزد

- کنسرت عرشیاس، سالن اکومال کرج

- کنسرت پرواز همای، هتل داریوش بجنورد

- کنسرت آرمان گرشاسبی، تالار مرکزی رشت

- کنسرت گروه «شاهو» به سرپرستی حامد صقیری، تالار وحدت تهران

- کنسرت علیرضا طلیسچی، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت سالار عقیلی، فضای باز برج میلاد تهران

- کنسرت سامان جلیلی، سالن سیمرغ نیشابور

- کنسرت حامیم، تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت مجید رضوی، مرکزهمایش های برج میلاد تهران

- کنسرت سهراب پاکزاد، سالن سینما سپهر ساری

- کنسرت رضا صادقی، سالن مهراکسین محمود آباد

*پنجشنبه ۲۴ مهر

- کنسرت شهرام شکوهی، تالار مرکزی رشت

- کنسرت گروه فیلارمونیک شیراز به رهبری احسان سالاری، سالن نمازی شیراز

- کنسرت عرشیاس، تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت گروه «پاسارگاد»، تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت پرواز همای، هتل داریوش بجنورد

- کنسرت گروه «همنوازان حصار - علی قمصری»، تالار احسان شیراز

- کنسرت امید حاجیلی، تالار مرکزی یزد

- کنسرت محسن یگانه، سالن سید رسول حسینی ساری

- کنسرت ارکستر زهی فیلارمونی تهران، تالار رودکی تهران

- کنسرت گروه «هفت»، فضای باز برج میلاد تهران

- کنسرت مسیح و آرش، مرکز همایش‌های برج میلاد تهران

- کنسرت مجید خراط ها، تالار رودکی اصفهان

- کنسرت سامان جلیلی، سالن سیمرغ نیشابور

- کنسرت علی زندوکیلی، سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت حامیم، تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت مجید رضوی، مرکزهمایش های برج میلاد تهران

- کنسرت سهراب پاکزاد، سالن سینما سپهر ساری

- کنسرت محسن ابراهیم زاده، سالن آرش مال منطقه آزاد انزلی

* جمعه ۲۵ مهر

- کنسرت خیام خوانی گروه «حیدا»، مجتمع فرهنگی ۹ دی بوشهر

- کنسرت گروه «همنوازان حصار - علی قمصری»، تالار احسان شیراز

- کنسرت ارکستر زهی فیلارمونی تهران، تالار رودکی تهران

- کنسرت سالار عقیلی، فضای باز برج میلاد تهران

- کنسرت مسیح و آرش، سالن ۹ دی هشتگرد

- کنسرت گروه «آجیل»، مجتمع خاتم الانبیا رشت

- کنسرت عرشیاس، سالن ارشاد گنبد کاووس

- کنسرت مجید خراط ها، سالن همایش‌های خلیج فارس شهریار

- کنسرت سامان جلیلی، سالن سیمرغ نیشابور

- کنسرت علی زندوکیلی، سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت حامیم، تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت نوستالژی ناصرچشم آذر، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت مسعود صادقلو، آمفی تئاتر فدک اردبیل

- کنسرت رضا صادقی، تالار مرکزی رشت

- کنسرت مجید رضوی، تالار هال مریم کیش

*شنبه ۲۶ مهر

- کنسرت گروه «پازل»، سالن اکومال کرج

- کنسرت فرزاد فرزین، تالار شهر کاشان

- کنسرت گروه «نوان»، سالن پرستیژ اهواز

- کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیرحیدریان، تالار وحدت تهران

- کنسرت سهراب پاکزاد، تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت آصف آریا، تالار مرکزی ارشاد ارومیه

*یکشنبه ۲۷ مهر

- کنسرت محسن یگانه، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت حامیم، تالار وحدت ارومیه

- کنسرت فرزاد فرزین، تالار شهر کاشان

- کنسرت گروه «نوان»، سالن پرستیژ اهواز

- کنسرت روزبه بمانی، تالار مرکزی یزد

- کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیرحیدریان، تالار وحدت تهران

- کنسرت سهراب پاکزاد، تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت مصطفی راغب، سالن اکومال کرج

- کنسرت روزبه بمانی، تالار مرکزی یزد

*دوشنبه ۲۸ مهر

- کنسرت گرشا رضایی، تالار مرکزی رشت

- کنسرت حشمت رجب زاده، تالار وحدت تهران

- کنسرت محسن یگانه، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت گروه «نوان»، سالن سینما نفت آبادان

- کنسرت حامیم، تالار وحدت ارومیه

- کنسرت نوستالژی ناصر چشم آذر سالن همایش‌های خاوران تبریز

- کنسرت گروه «ددان»، سالن میزبان بابلسر

- کنسرت محسن ابراهیم زاده، سالن هلال احمر زنجان

- کنسرت معین زندی، مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) سنندج

- کنسرت «نسیم گیسو»، تالار رودکی تهران

*سه شنبه ۲۹ مهر

- کنسرت ارکستر «رتوریک» به رهبری رضا مریوند، تالار وحدت تهران

- کنسرت محسن یگانه، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت مهدی مدرس، سالن اریکه ایرانیان تهران

- کنسرت آرون افشار، سالن سینما نفت آبادان

- کنسرت حامیم، تالار وحدت ارومیه

- کنسرت علی زند وکیلی، سالن میزبان رامسر

- کنسرت میثم ابراهیمی، سالن حافظ شیراز

- کنسرت گروه «ماکان»، مرکز همایش‌های برج میلاد تهران

- کنسرت میثم ابراهیمی، سالن حافظ شیراز

- کنسرت حمید عسکری، سالن اکومال کرج

- کنسرت سهراب پاکزاد، تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

*چهارشنبه ۳۰ مهر

- کنسرت عرشیاس، سالن امیرمهراکسین محمود آباد

- کنسرت گروه «شیده» به سرپرستی امیرجلیلیان، تالار وحدت تهران

- کنسرت گروه «نوان»، مرکز همایش‌های برج میلاد تهران

- کنسرت مجید خراط ها، تالار وحدت ارومیه

- کنسرت فرزاد فرزین، سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت ناصر زینلی، سالن سیمرغ نیشابور

- کنسرت محمد علیزاده، سالن اکومال شیراز

- کنسرت کاوه آفاق، تالار مرکزی رشت

- کنسرت آصف آریا، تالار شهید آوینی خرم آباد

- کنسرت محمد علیزاده، سالن اکومال کرج