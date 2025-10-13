به گزارش خبرنگار مهر، گروهها و هنرمندان فعال عرصه موسیقی طی روزهای پیش رو خود را برای برگزاری جدیدترین کنسرتهایشان در روزهای باقی مانده به پایان مهر ۱۴۰۴ آماده میکنند. در این مسیر کیفیت برگزاری کنسرتها و ماجرای قیمت بلیتها همچنان جزو مهمترین مواردی است که مخاطبان و دوستداران اجراهای زنده موسیقی با آن روبهرو هستند و انتظار دارند تا هر چه زودتر هم شاهد ارتقای سطح کیفی کنسرتها و هم شاهد استانداردسازی قیمت گذاری بلیت باشند.
آنچه میخوانید برنامه کنسرتهای اواخر مهر ۱۴۰۴ است که اسامی برنامهها براساس سامانههای رسمی فروش بلیت کنسرتها ثبت شده است.
*دوشنبه ۲۱ مهر
- کنسرت گرشا رضایی، هتل میزبان بابلسر
- کنسرت محسن یگانه، سالن سید رسول حسینی ساری
- کنسرت آرمان گرشاسبی، تالار مرکزی رشت
- کنسرت گروه «همنوازان حصار - علی قمصری»، تالار وحدت تهران
- کنسرت حمید حامی، تالار جهاد دانشگاهی شیراز
- کنسرت مجید خراط ها، فرهنگسرای شهدای ماهشهر
- کنسرت گروه ایوان، سالن فرهنگسرای بروجن
- کنسرت فرزاد فرزین، تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان
- کنسرت عرفان طهماسبی، تالار اسپیناس پالاس تهران
- کنسرت سهراب پاکزاد، مجتمع فرهنگی بوعلی سینا همدان
- کنسرت مصطفی راغب، سالن شهید آوینی رودسر
* سه شنبه ۲۲ مهر
- کنسرت امید حاجیلی، تالار مرکزی یزد
- کنسرت محسن یگانه، سالن سید رسول حسینی ساری
- کنسرت آرمان گرشاسبی، تالار مرکزی رشت
- کنسرت حامیم، تالار اسپیناس پالاس تهران
- کنسرت روزبه نعمت الهی، مرکزهمایش های برج میلاد تهران
- کنسرت آرون افشار، سالن اریکه آریایی آمل
- کنسرت مجید خراط ها، تالار احسان شیراز
- کنسرت مسیح و آرش، سالن بولینگ مریم کیش
- کنسرت معین زندی، مجتمع فرهنگی بوعلی سینا همدان
*چهارشنبه ۲۳ مهر
- کنسرت گروه «همنوازان حصار - علی قمصری»، تالار احسان شیراز
- کنسرت امید حاجیلی، تالار مرکزی یزد
- کنسرت عرشیاس، سالن اکومال کرج
- کنسرت پرواز همای، هتل داریوش بجنورد
- کنسرت آرمان گرشاسبی، تالار مرکزی رشت
- کنسرت گروه «شاهو» به سرپرستی حامد صقیری، تالار وحدت تهران
- کنسرت علیرضا طلیسچی، تالار اسپیناس پالاس تهران
- کنسرت سالار عقیلی، فضای باز برج میلاد تهران
- کنسرت سامان جلیلی، سالن سیمرغ نیشابور
- کنسرت حامیم، تالار شهید آوینی بندرعباس
- کنسرت مجید رضوی، مرکزهمایش های برج میلاد تهران
- کنسرت سهراب پاکزاد، سالن سینما سپهر ساری
- کنسرت رضا صادقی، سالن مهراکسین محمود آباد
*پنجشنبه ۲۴ مهر
- کنسرت شهرام شکوهی، تالار مرکزی رشت
- کنسرت گروه فیلارمونیک شیراز به رهبری احسان سالاری، سالن نمازی شیراز
- کنسرت عرشیاس، تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان
- کنسرت گروه «پاسارگاد»، تالار فرهنگ و هنر کرمان
- کنسرت پرواز همای، هتل داریوش بجنورد
- کنسرت گروه «همنوازان حصار - علی قمصری»، تالار احسان شیراز
- کنسرت امید حاجیلی، تالار مرکزی یزد
- کنسرت محسن یگانه، سالن سید رسول حسینی ساری
- کنسرت ارکستر زهی فیلارمونی تهران، تالار رودکی تهران
- کنسرت گروه «هفت»، فضای باز برج میلاد تهران
- کنسرت مسیح و آرش، مرکز همایشهای برج میلاد تهران
- کنسرت مجید خراط ها، تالار رودکی اصفهان
- کنسرت سامان جلیلی، سالن سیمرغ نیشابور
- کنسرت علی زندوکیلی، سالن سیتی سنتر اصفهان
- کنسرت حامیم، تالار شهید آوینی بندرعباس
- کنسرت مجید رضوی، مرکزهمایش های برج میلاد تهران
- کنسرت سهراب پاکزاد، سالن سینما سپهر ساری
- کنسرت محسن ابراهیم زاده، سالن آرش مال منطقه آزاد انزلی
* جمعه ۲۵ مهر
- کنسرت خیام خوانی گروه «حیدا»، مجتمع فرهنگی ۹ دی بوشهر
- کنسرت گروه «همنوازان حصار - علی قمصری»، تالار احسان شیراز
- کنسرت ارکستر زهی فیلارمونی تهران، تالار رودکی تهران
- کنسرت سالار عقیلی، فضای باز برج میلاد تهران
- کنسرت مسیح و آرش، سالن ۹ دی هشتگرد
- کنسرت گروه «آجیل»، مجتمع خاتم الانبیا رشت
- کنسرت عرشیاس، سالن ارشاد گنبد کاووس
- کنسرت مجید خراط ها، سالن همایشهای خلیج فارس شهریار
- کنسرت سامان جلیلی، سالن سیمرغ نیشابور
- کنسرت علی زندوکیلی، سالن سیتی سنتر اصفهان
- کنسرت حامیم، تالار شهید آوینی بندرعباس
- کنسرت نوستالژی ناصرچشم آذر، تالار اسپیناس پالاس تهران
- کنسرت مسعود صادقلو، آمفی تئاتر فدک اردبیل
- کنسرت رضا صادقی، تالار مرکزی رشت
- کنسرت مجید رضوی، تالار هال مریم کیش
*شنبه ۲۶ مهر
- کنسرت گروه «پازل»، سالن اکومال کرج
- کنسرت فرزاد فرزین، تالار شهر کاشان
- کنسرت گروه «نوان»، سالن پرستیژ اهواز
- کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیرحیدریان، تالار وحدت تهران
- کنسرت سهراب پاکزاد، تالار فرهنگ و هنر کرمان
- کنسرت آصف آریا، تالار مرکزی ارشاد ارومیه
*یکشنبه ۲۷ مهر
- کنسرت محسن یگانه، تالار اسپیناس پالاس تهران
- کنسرت حامیم، تالار وحدت ارومیه
- کنسرت فرزاد فرزین، تالار شهر کاشان
- کنسرت گروه «نوان»، سالن پرستیژ اهواز
- کنسرت روزبه بمانی، تالار مرکزی یزد
- کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیرحیدریان، تالار وحدت تهران
- کنسرت سهراب پاکزاد، تالار فرهنگ و هنر کرمان
- کنسرت مصطفی راغب، سالن اکومال کرج
*دوشنبه ۲۸ مهر
- کنسرت گرشا رضایی، تالار مرکزی رشت
- کنسرت حشمت رجب زاده، تالار وحدت تهران
- کنسرت محسن یگانه، تالار اسپیناس پالاس تهران
- کنسرت گروه «نوان»، سالن سینما نفت آبادان
- کنسرت حامیم، تالار وحدت ارومیه
- کنسرت نوستالژی ناصر چشم آذر سالن همایشهای خاوران تبریز
- کنسرت گروه «ددان»، سالن میزبان بابلسر
- کنسرت محسن ابراهیم زاده، سالن هلال احمر زنجان
- کنسرت معین زندی، مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) سنندج
- کنسرت «نسیم گیسو»، تالار رودکی تهران
*سه شنبه ۲۹ مهر
- کنسرت ارکستر «رتوریک» به رهبری رضا مریوند، تالار وحدت تهران
- کنسرت محسن یگانه، تالار اسپیناس پالاس تهران
- کنسرت مهدی مدرس، سالن اریکه ایرانیان تهران
- کنسرت آرون افشار، سالن سینما نفت آبادان
- کنسرت حامیم، تالار وحدت ارومیه
- کنسرت علی زند وکیلی، سالن میزبان رامسر
- کنسرت میثم ابراهیمی، سالن حافظ شیراز
- کنسرت گروه «ماکان»، مرکز همایشهای برج میلاد تهران
- کنسرت حمید عسکری، سالن اکومال کرج
- کنسرت سهراب پاکزاد، تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان
*چهارشنبه ۳۰ مهر
- کنسرت عرشیاس، سالن امیرمهراکسین محمود آباد
- کنسرت گروه «شیده» به سرپرستی امیرجلیلیان، تالار وحدت تهران
- کنسرت گروه «نوان»، مرکز همایشهای برج میلاد تهران
- کنسرت مجید خراط ها، تالار وحدت ارومیه
- کنسرت فرزاد فرزین، سالن اریکه آریایی آمل
- کنسرت ناصر زینلی، سالن سیمرغ نیشابور
- کنسرت محمد علیزاده، سالن اکومال شیراز
- کنسرت کاوه آفاق، تالار مرکزی رشت
- کنسرت آصف آریا، تالار شهید آوینی خرم آباد
