انجام ۲۳۶ هزار ملاقات مردمی مسئولان قضایی در شهریور ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه اظهار کرد: در شهریور ماه سال جاری تعداد ۲۳۶ هزار و ۳۲۷ مورد ملاقات مردمی توسط مقامات قضایی سراسر کشور انجام شده که تعداد ۱۳ هزارو ۴۷۹ مورد آن متعلق به روسای کل دادگستری استان‌ها و تعداد ۱۱ هزارو ۷۲۶ مورد مربوط به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها بوده و بقیه موارد مربوط به ملاقات سایر مسئولان قضایی است.

وی افزود: استان خراسان رضوی با ۲۸ هزار و ۵۰۴ مورد بیشترین تعداد ملاقات شونده و رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با ۸۹۱ مورد بیشترین ملاقات مردمی را داشته است. همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان نیز با هزارو ۲۴۱ مورد بیشترین ملاقات مردمی را داشته است.

مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه گفت: اولویت موضوع درخواست‌های مردم در ملاقات‌های صورت گرفته در استان‌ها به ترتیب درخواست‌های مربوط به زندانیان اعم از تقاضای عفو، تخفیف مجازات، مرخصی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، استفاده از پابند (مراقبت) الکترونیکی، دعاوی خانوادگی (مطالبه مهریه، نفقه، طلاق به درخواست زوجه)، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و …، تقاضای وقت رسیدگی و تدقیق در رسیدگی به پرونده‌ها و استماع مباحث طرفین، اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی و اجرا، پیگیری پرونده، ارشاد و راهنمایی، اعسار، عدم رضایت از عملکرد همکاران قضایی و اداری و وکلا و کارشناسان و حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع و مشکلات تولید بوده است.

مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه درباره اهم پیگیری‌های صورت گرفته توسط اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه در شهریور ماه، گفت: در حوزه مدیریت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه ۲۹۴ مورد تماس تلفنی پیگیری توسط مدیر کل، ۲۱۸ مورد تماس تلفنی پیگیری توسط دفتر مدیر کل، ۳۳۲ مورد پاسخگویی حضوری توسط دفتر مدیر کل، ۲۱۱ مورد وقت اخذ شده از مراجع قضایی برای ارباب رجوع، ۲۶۴ مورد پاسخگویی تلفنی توسط دفتر مدیر کل انجام شده است و در اداره پیگیری و رسیدگی به گزارشات ۱۱۰ مورد پیگیری تلفنی از مراجع مختلف قضایی، ۳۳ مورد پیگیری موارد خاص و مراجعین پرتکرار و ۲۰ مورد اطلاع رسانی به متقاضی صورت گرفته است.

رفاهی درباره پیگیری مکاتبات توسط اداره پیگیری و رسیدگی به گزارشات بیان کرد: تعداد ۲۷۹ مورد نامه بابت پیگیری اول و ۴۵ مورد بابت پیگیری دوم به دادگستری‌های کل استان‌ها ارسال شده همچنین ۲۶۴ مورد نامه بابت پیگیری اول و ۶۹ مورد بابت پیگیری دوم به سایر مراجع قضایی ارسال شده است. استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس، قزوین، قم، کردستان، گلستان، همدان مکاتبه پیگیری دوم نداشته‌اند؛ و هیچیک از نامه‌های استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان در شهریور ماه منجر به پیگیری نشده و تمامی مکاتبات در زمان مقرر پاسخ داده شده است.

وی در ادامه درباره حضور مرتب و مؤثر معاونان دادگستری کل استان تهران و معاونان دادستان عمومی و انقلاب تهران در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام شده توسط مدیر کل ارتباطات مردمی با دادستان عمومی و انقلاب تهران روزانه احدی از معاونان از ساعت ۹ الی ۱۲ در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور می‌یابند.

همچنین در روزهای زوج احدی از معاونان رئیس کل دادگستری کل استان و یا سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران در اداره کل بطور مرتب حضور می‌یابند. فهرستی از مالباختگان تجمعات و پرونده‌های کثیرالشاکی از اداره ملاقات‌ها اخذ و با تعدادی از مراجعانی که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این اداره کل مراجعه می‌کنند دیدار و به پرونده‌های آنها رسیدگی می‌کنند.

مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه گفت: در شهریور ماه معاونان دادگستری کل استان و سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه تعداد ۱۴۱ نفر را ملاقات؛ درخواست‌های آنان را ملاحظه و دستورات لازم را صادر کرده‌اند. معاونان دادستان عمومی و انقلاب تهران در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه پاسخگوی تعداد ۱۴۹ مورد تقاضای مردمی بوده‌اند.

وی ادامه داد: دادیاران حوزه معاونت اول دادستانی کل کشور تعداد ۱۶ مورد تقاضای مردمی را دریافت و ارشاد کردند.

رفاهی درباره برپایی میز خدمت در نماز جمعه تهران بیان کرد: طبق دستور رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در راستای خدمت‌رسانی به نمازگزاران تهرانی از ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۰ هر هفته با هماهنگی ستاد اقامه نماز جمعه تهران میز خدمت دریافت تقاضاهای مردمی به محضر ریاست قوه قضائیه در محل مصلی حضرت امام خمینی (ره) و یا در دانشگاه تهران تعبیه شده و هر هفته ۲ تا ۳ کارشناس از اداره کل در میز خدمت حاضر و به دریافت درخواست‌ها و ارشاد متقاضیان مشغول می‌شوند. درخواست‌های دریافت شده روز بعد کارشناسی و اقدام می‌شود و نتیجه از طریق پیامک به درخواست دهنده اطلاع رسانی می‌شود. تعداد درخواست‌های دریافتی در این ماه ۱۴۷ مورد بوده است.

بر اساس گزارش قوه قضاییه، میز خدمت قضایی برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی با حضور مدیر کل ارتباطات مردمی و تعدادی از همکاران اداری هر هفته سه شنبه شب در یکی از مساجد شهر تهران برگزار می‌شود. در این ماه تعداد ۷۷ مورد درخواست مردمی دریافت شد.