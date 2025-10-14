به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی عصر سه شنبه در جلسه شورای گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس به اهمیت و جایگاه فعالیت‌های قرآنی در کشور و به ویژه در این استان اشاره کرد و گفت: قرآن باید در تمامی ابعاد زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تجلی یابد تا مشکلات و موانع حل شوند و جامعه قرآنی شکل گیرد.

وی با بیان این نکته که در بیانیه گام دوم انقلاب بر حرکت عمومی تأکید شده است، ادامه داد: استان فارس به عنوان یک پایگاه قرآنی مهم معرفی شده است که در بسیاری شاخص‌ها پیشتاز است، اما هنوز نیازمند توسعه و تکثیر هسته‌های قرآنی است.

دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور افزود: رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تبدیل هر مسجد به پایگاه قرآن و توجه به محافل خانگی و جلسات قرآن تأکید دارند زیرا این فعالیت‌ها نقش مهمی در پیروزی انقلاب و ترویج فرهنگ قرآنی داشته‌اند.

حجت الاسلام حسینی همچنین بر اهمیت کار گروهی و قرارگاهی در فعالیت‌های قرآنی تأکید و از موفقیت‌های فعالیت‌هایی مانند «زندگی با آیه‌ها» یاد کرد و گفت: این پویش کشوری با مشارکت گسترده نهادهای مختلف و مردم برگزار شد و توانست میلیون‌ها نفر را درگیر و مشارکت فعال در حفظ و تدبر قرآن کند و باید استمرار و اتصال این فعالیت‌های میدانی ادامه دار باشد تا اثرگذاری آن‌ها پایدار بماند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های حضور افراد متعهد و تأثیرگذار در فعالیت‌های قرآنی را بسیار حائز اهمیت دانست و ادامه داد: اگر کار به دست افراد متعهد و با روحیه جهادی سپرده شود، رشد و توسعه بیشتری خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان افزود: هدف نهایی، تربیت حافظان، متدبرین و رویدادهای قرآنی بیشتر است تا بتوانیم در مسیر تحقق بیانیه گام دوم انقلاب حرکت کنیم و جامعه‌ای قرآنی و متحول بسازیم.

حجت الاسلام حسینی همچنین با اشاره به اهمیت، ضرورت توسعه و تقویت ساختارهای قرآنی گفت: برگزاری دوره‌های تدبری و فعالیت‌های مجموعه‌های قرآنی در نهادهای مختلف مانند آموزش و پرورش، اوقاف، تبلیغات، بهداشت، آموزش عالی، شرکت نفت و گاز، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در فارس بسیار مطلوب بوده و این فعالیت‌ها را نشان‌دهنده رشد و اهمیت روزافزون قرآن در جامعه است.

وی ادامه داد: در دوران کنونی، قرآن جایگاه ویژه‌ای یافته به‌طوری‌که در هر دستگاه و ساختاری، ساختارهای قرآنی فعال وجود دارد و این نشان‌دهنده پیشرفت و اهمیت فعالیت‌های قرآنی است.

دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور همچنین به نقش قرآن در مقاومت و پیروزی‌های ملی اشاره کرد و افزود: ترویج آیات مقاومت و اتحاد قلب‌ها را متحول کرد و باعث افزایش تاب‌آوری مردم شد زیرا که در سه ماه منتهی به جنگ ۱۲ روزه، با مرور آیات و مباحثه‌های قرآنی، توانستیم در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم.

حجت الاسلام حسینی گفت: باید تلاش کنیم تا با تمرکز و کار قرارگاهی، فعالیت‌های قرآنی در استان فارس و دیگر استان‌ها به صورت متمرکز و هدفمند انجام شود.

وی ادامه داد: اسناد راهبردی هفت‌گانه استانی در این راستا تدوین و ابلاغ شده و هر چه سریع‌تر این برنامه‌ها به خصوص در حوزه‌های حفظ و تدبر قرآن. همچنین، انتقال تجربیات بین استان‌ها و بهره‌گیری از الگوهای موفق، باید اجرایی شود.

دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور در پایان با اشاره به نقش و جایگاه نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها در گسترش فعالیت‌های قرآنی تصریح کرد: این نقش، باعث هم‌افزایی و انسجام بیشتر در برنامه‌های قرآنی می‌شود.