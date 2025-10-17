به گزاشر خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در طول تاریخ و در تمام جوامع بشری وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد، مسأله فقر و نابرابری در توزیع ثروت است؛ یعنی ثروت های دنیا در طول تاریخ عادلانه تقسیم و توزیع نشده است. به همین جهت، مردم به دو دسته غنی و فقیر و دارا و ندار تقسیم شده اند، گفت: ۸۰ درصد ثروت جهان تنها در اختیار ۲۰ درصد مردم کره زمین است، یعنی اگر جمعیّت جهان، پنج میلیارد نفر باشد، یک میلیارد نفر از مردم جهان، مالک ۸۰ درصد ثروت های دنیا هستند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه هر مکتبی برای ریشه کنی فقر راهکاریی داشته و دارند اما بهترین راهکار آن است که دین اسلام داده و آن راهکارها در دو بخش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، گفت: از نظر قرآن نخستین گام برای فقرزدایی، تغییر فرهنگی و اجتماعی جامعه است؛ زیرا تا زمانی که جامعه به یک درک درست از حقیقت رزق الهی نرسد، نمی‌تواند به فقرزدایی اقدام کند. باید انسان به این درس برسد که رزق دست خداست و اوست که روزی را تقسیم می کند. از طرفی کسی که وضع زندگیش خوب است، نباید خود را فقیر و ندار نشان دهد چرا که کسی که خود را فقیر جلوه دهد، فقیر می شود.

وی به راهکارهای اقتصادی ریشه کنی فقر اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین راهکارهای فقرزدایی که در آیات قرآن بیان شده است، توزیع عادلانه ثروت عمومی جامعه است. انفال و زکات و صدقات دیگر که در اختیار نهادهای نظام سیاسی ولایی است باید برای پر کردن شکاف طبقاتی و اصلاح وضعیت اقتصادی جامعه به کار گرفته شود.

امام جمعه سلطانیه انفاق را از بهترین و مفیدترین راهکار دین اسلام برای فقرزدایی معرفی کرد و با بیان اینکه از منظر قرآن حق نیازمندان در میان اموال ثروتمندان است و از طرفی انفاق صدقه ماندگار در نزد خداست، افزود: امروز هم اگر در جوامع بشری انفاق ترویج شود، توزیع ناعادلانه ثروت و فاصله فقیر و غنی و به طور کلّی نابرابری در جوامع بشری از میان خواهد رفت.

حسینی نسب مبارزه با گرانی و بی ثباتی بازار را از دیگر راهکارها برای فقرزدایی دانست و گفت: گرانی ها اقشار ضعیف و متوسط را از پا در می آورد. اگر مردم گوشت و برنج هم نتوانند بخرند، پس چی بخورند؟ گوشت تنظیم بازار وقتی ۲۰۰ هزار گران می شود، آیا زمینه ساز گرانی ها در بازار آزاد نمی شود؟

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه قدرت و قوام جامعه بر چهار پایه قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی و قدرت هویتی از جمله وحدت ملی و حس وطن دوستی استوار است و این چهار قدرت باید با هم باشند و قدرت اقتصادی بدون قدرت نظامی می شود قطر، اسراییل حمله می کند، نمی تواند پاسخ دهد، گفت: ایران برای ایجاد بازدارندگی اقتصادی باید بر تقویت روابط با کشورهای مستقلی مانند چین و روسیه تمرکز کند.

وی با بیان اینکه چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ و مستقل از آمریکا، شریک مناسبی برای ایران است، گفت: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس، فرصت‌های جدیدی برای تقویت پیوندهای اقتصادی فراهم کرده است. این سازمان‌ها، با حضور کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و آفریقای جنوبی، حدود ۲۵ درصد اقتصاد جهانی و ۴٠ درصد جمعیت جهان را نمایندگی می‌کنند.

امام جمعه سلطانیه گفت: حجم تجارت ایران با کشورهای همسایه، مانند عراق، افغانستان و امارات، حدود ۶٠ میلیارد دلار است که با برنامه‌ریزی می‌تواند به ۱۲٠ میلیارد دلار افزایش یابد. تقویت روابط با چین و هند، به‌ویژه در حوزه انرژی، می‌تواند تولید و صادرات نفت ایران را به بیش از ۶ میلیون بشکه در روز برساند.

حسینی نسب به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در شرم الشیخ مصر و در نشست به اصطلاح صلح در غزه پرداخت و با بیان اینکه ترامپ در این اجلاس از تحمیل جنگ ۱۲ روز به ایران و حمله به تاسیسات هسته ای ایران حمایت کرد و ادعا نمود این عملیات همه ابهامات را از بین برد و زمینه‌ساز توافق صلح در غزه شد. زیرا کشورهای عربی در صورت وجود ایران هسته‌ای، احساس امنیت نمی‌کردند، گفت: سیاست ایران هراسی ترامپ نخ نما شده و کسی باور ندارد اما برای آمریکا منفعت دارد.