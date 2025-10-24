به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیمی در خطبههای این هفته نماز جمعه بهاباد، حفظ روحیه امید و مقاومت در برابر دشمنان را از مهمترین وظایف امروز جامعه اسلامی دانست و تأکید کرد: دشمنان اسلام و انقلاب سالهاست با صرف هزینههای سنگین در تلاشاند تا با جنگ روانی و تبلیغات منفی، اعتماد و روحیه مردم را تضعیف کنند.
حجتالاسلام ابراهیمی با اشاره به اهمیت امید در مسیر انقلاب اسلامی گفت: دشمنان میخواهند با بزرگنمایی ضعفها و نادیده گرفتن پیشرفتها، ملت ما را ناامید و بیانگیزه کنند، اما ملت ایران در طول این سالها نشان داده است که با ایمان، بصیرت و استقامت، در برابر همه فشارها و تحریمها ایستاده است.
وی افزود: اگر کشور ما واقعاً در ضعف بود، در برابر این حجم از تحریمها و تهدیدهای جهانی نمیتوانست چنین مقتدرانه بایستد. امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف علمی، فناوری و دفاعی برای همه آشکار شده است.
امام جمعه بهاباد با اشاره به تحولات اخیر منطقه، جنگ دوازدهروزه رژیم صهیونیستی را نمونهای روشن از شکست جبهه استکبار دانست و گفت: دشمن صهیونیست با وجود همه ادعاهایش، ضربهای سخت از محور مقاومت دریافت کرد و حتی مقامات این رژیم از شدت خسارات، دچار بهت و حیرت شدند. بسیاری از کشورهای منطقه پس از این رخداد، به عمق توان و اقتدار جمهوری اسلامی ایران پی بردند.
وی به بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور بیآبروی آمریکا تنها برای روحیه دادن به صهیونیستها به منطقه آمده است، زیرا خودشان روحیه و توان مقاومت را از دست دادهاند.
حجتالاسلام ابراهیمی ادامه داد: این سفرها و حمایتهای ظاهری نشاندهنده ضعف درونی جبهه باطل است. اقتصاد آمریکا امروز با بحرانهای عمیق و بدهیهای سنگین روبهروست؛ تا جایی که سهم هر شهروند آمریکایی از بدهی دولت بیش از صد هزار دلار برآورد میشود. اینها نشانههای آشکار افول قدرت غرب و انتقال قدرت به شرق است.
وی با اشاره به رشد کشورهای آسیایی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران اسلامی با اتکا به ایمان مردم، علم جوانان و رهبری حکیمانه، در مسیر اقتدار و پیشرفت گام برمیدارد.
امام جمعه بهاباد در بخش دیگری از خطبهها تأکید کرد: مسئولان کشور باید بدانند که سخنان آنان تأثیر مستقیم بر روحیه مردم دارد.
وی گفت: بیان مسئولان باید امیدآفرین باشد، نه مأیوسکننده. گفتن جملاتی مانند نمیتوانیم یا نداریم نه تنها فایدهای ندارد، بلکه با واقعیتهای کشور هم سازگار نیست.
وی با تمجید از دستاوردهای جوانان کشور در عرصههای علمی و ورزشی افزود: این موفقیتها نشانه زنده بودن روحیه تلاش و خودباوری در جامعه است. همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها فرمودهاند، نگاه دقیق به رهنمودهای ایشان میتواند مسیر درست تصمیمگیری را برای همه مسئولان روشن کند.
امام جمعه بهاباد در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه اسلامی نیازمند امید، ایمان و عمل صالح است. با تکیه بر این سه رکن میتوان در جنگ نرم دشمنان پیروز شد و آیندهای روشن برای ملت مؤمن، بصیر و مقاوم ایران اسلامی رقم زد.
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