باور مردم قدرت‌ شرق و غرب را به زانو درآورد/خداحافظی بشکانی با مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر ابراهیمی بشکانی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهر بهاباد با اشاره به فرا رسیدن ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا و ایثارگران هشت سال حماسه و مقاومت را گرامی داشت و اظهار کرد: دفاع مقدس ثابت کرد که اعتقاد، ایمان و باور عمیق ملت ایران، قدرت‌های شرق و غرب را به زانو درآورد و موجب سربلندی کشور در برابر دشمنان شد.

امام جمعه بهاباد افزود: این حماسه تنها یک جنگ نظامی نبود، بلکه عرصه‌ای برای تجلی ایمان، وحدت و پیروزی حق بر باطل بود، نسل امروز باید بداند که در سایه ایمان به خدا، پیروی از ولایت فقیه و وحدت کلمه، می‌توان هر چالشی را پشت سر گذاشت.

ابراهیمی بشکانی با تاکید بر اینکه امروز دشمنان در میدان جنگ نرم، اقتصادی و فرهنگی تلاش می‌کنند تا ارزش‌های انقلاب اسلامی را نشانه بگیرند، خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند، باید با هوشیاری و بصیرت نقشه‌های دشمنان را خنثی کنیم و با اقتدار راه انقلاب را ادامه دهیم.

وی همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه منا به‌ویژه شهید قاری بین‌المللی قرآن، حاج حسن دانش گفت: شهدای منا همچون شهدای کربلا با جان‌فشانی خود پیام عزت، کرامت و عشق به خدا را به جهانیان مخابره کردند.

امام جمعه بهاباد در ادامه خطبه‌ها گزارشی از مهم‌ترین اقدامات خود در حوزه‌های مختلف و فعالیت‌های ستاد نماز جمعه ارائه کرد و از همراهی مردم در طول دوران مسئولیت خود قدردانی نمود.

ابراهیمی بشکانی در پایان آخرین خطبه خود به عنوان امام جمعه بهاباد از تمامی مردم شهرستان بهاباد، بخش‌ها و روستاهای تابعه خداحافظی کرده و طلب حلالیت نمود.