عمرانی مجرد: فرودگاه کاشان نقش موثری در رونق گردشگری مذهبی منطقه دارد

سامان عمرانی مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی مجدد پروازهای کاشان در آینده نزدیک اظهار کرد: کاشان در قسمت فلات مرکزی ایران واقع شده است که دارای پتانسیل‌های فراوان برای توسعه گردشگری است و فرودگاه می‌تواند خود نقش بسزایی در این مهم داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه فرودگاه کاشان علاوه بر شمال استان اصفهان می‌تواند به هموطنان عزیزمان در استان قم هم خدمات ارائه کند، ابراز کرد: بدین منظور جلساتی با مدیران مربوطه در استان قم داشته‌ایم تا بتوانیم این ظرفیت را در اختیار آنها نیز قرار بدهیم.

مدیرعامل فرودگاه کاشان تصریح کرد: در این جلسات ظرفیت‌های متقابل کاشان و قم بررسی و بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای جذب زائران و حمایت از تولیدات بومی تأکید شد.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی کاشان در مسیر زائران قم و مشهد، نقش فرودگاه کاشان را در تسهیل تردد زائران و گردشگران مذهبی مهم دانست و گفت: این فرودگاه آماده است با اتصال مقاصد منطقه‌ای به محور گردشگری مذهبی، مسیر سفر گردشگران به اماکن زیارتی قم و مشهد را آسان‌تر کند.

عمرانی مجرد از طراحی پکیج جامع گردشگری مذهبی با محوریت فرودگاه کاشان خبر داد و افزود: این پکیج با هدف معرفی منطقه مرکزی کشور به‌عنوان قطب گردشگری مذهبی تدوین شده و ارتباط مؤثری میان گردشگران و اماکن زیارتی داخل کشور برقرار می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند تحولی در جذب گردشگران مذهبی خارجی ایجاد کند و فرودگاه کاشان را به محور سفرهای زیارتی منطقه تبدیل کند.