به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحیم پور ازغدی در همایش الگوی حکمرانی شهری زیارتمحور اظهار کرد: زیارت، درونمایهای از تربیت، توحید و عدالت دارد. اما اگر به رفتار نمادین و آئینی صرف تبدیل شود، از هدف اصلی انبیا و امامان فاصله میگیریم. شهرهای زیارتی باید بستر تحقق این معنا باشند، نه صرفاً محل اجرای مناسک.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: زائر بیشترین زمان خود را در شهر سپری میکند، نه فقط در حرم؛ بنابراین شهرداریها باید فضاهایی ایجاد کنند که شهر، خود به مدرسه توحید و عدالت تبدیل شود. خیابانها، بازار، حملونقل و تبلیغات شهری باید بازتابدهنده روح زیارت باشد.
وی گفت: اگر معنویت در شهر تنها به نصب نمادهای مذهبی و برگزاری آئینهای نمایشی محدود شود، در واقع از درون تهی میشود. ما باید شهر را به بستری برای انسانسازی تبدیل کنیم. حتی طراحی فضاهای شهری باید به تربیت، آرامش و تذکر معنوی کمک کند.
رحیم پور ازغدی گفت: نباید زیارت را به کالای گردشگری تبدیل کرد. در برخی کشورها، حتی بتپرستی هم به صنعت توریسم بدل شده است. اگر ما هم تنها آمار زائر و درآمد اقتصادی را ملاک موفقیت شهر زیارتی بدانیم، معنویت را قربانی کردهایم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: شهر زیارتی موفق، شهری است که در آن عدالت، صداقت، امانتداری و احترام به زائر و شهروند در رفتار روزمره جاری باشد. زیارت اگر نتواند این ارزشها را تقویت کند، به مناسکی بیاثر تبدیل میشود.
وی گفت: زیارت باید به اصلاح روابط انسانی و اجتماعی منجر شود، اگر در شهری میلیونها زائر رفتوآمد کنند، اما آمار طلاق، دروغ یا فساد بالا باشد، یعنی زیارت ما تأثیر تربیتی خود را از دست داده است.
رحیم پور ازغدی اظهار کرد: شهرداریها نباید فقط متولی خدمات باشند؛ بلکه باید نهادهای فرهنگی و آموزشی را درگیر کنند تا معنای زیارت در رفتار عمومی مردم نهادینه شود. زیارت تنها در صحن حرم اتفاق نمیافتد؛ در صف نان، در برخورد راننده تاکسی با زائر و در رفتار کاسب با مسافر هم باید حس میزبانی دینی جریان داشته باشد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: توسعه فیزیکی حرمها بدون توسعه معنوی شهر، نتیجهای ندارد. باید شهر را به محلی برای تمرین زندگی ایمانی تبدیل کرد. وقتی زائر به شهر وارد میشود، باید احساس کند که در محیطی متفاوت از دیگر شهرها قدم گذاشته است؛ شهری که صداقت، عدالت و معنویت در آن جریان دارد.
وی گفت: هدف نهایی زیارت، پرورش انسان آگاه و عدالتخواه است. شهر زیارتی باید این هدف را در همه سطوح خود دنبال کند تا همزمان با آبادانی ظاهری، روح معنوی جامعه نیز احیا شود.
