والی زاده: هویت دینی کاشان بازوی قدرتمند توسعه گردشگری مذهبی است

مرتضی والی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پیوستن کاشان به شبکه شهرهای زیارتی کشور اظهار کرد: در مراسمی با حضور نمایندگان شهرهای زیارتی مشهد، قم، شیراز و طبس، عضویت کاشان در شبکه شهرهای زیارتی ایران به طور رسمی ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه این مراسم با حضور سید جلیل بامشکی، دبیر دبیرخانه شهرهای زیارتی برگزار گردید، ابراز کرد: هویت دینی و فرهنگی کاشان انکار نشدنی است و به حق می‌توان کاشان را شهر تمدن، ولایت‌مداری و شهید خواند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با اشاره به وجود یک هزار و ۸۸۰ شهید گلگون کفن و امامزادگان متعدد در کاشان، بر ظرفیت‌های بی‌نظیر این شهر برای توسعه گردشگری زیارتی تأکید کرد.

وی تصریح کرد: هویت دینی کاشان بازوی قدرتمند توسعه گردشگری مذهبی است.

والی‌زاده با برشمردن مفاخر علمی و فرهنگی کاشان از جمله علامه فیض کاشانی، محتشم کاشانی و سهراب سپهری افزود: کاشان با دارا بودن بیش از ۴۰۰ امامزاده و به ویژه حرم حضرت سلطان علی بن محمد باقر (ع)، از دیرباز یکی از کانون‌های مهم زیارت در کشور محسوب می‌شود.

وی در پایان، عضویت در شبکه شهرهای زیارتی را فرصتی ارزشمند برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و دینی کاشان دانست و بر تعامل بیشتر با دیگر شهرهای زیارتی کشور برای توسعه گردشگری مذهبی تأکید کرد.