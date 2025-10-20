  1. استانها
  2. قم
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸

آمریکایی‌ها در صدر گردشگران خارجی حرم حضرت معصومه (س)

قم- بیش از یک‌هزار و صد گردشگر غیرمسلمان از ۵۶ کشور جهان در نیمه نخست امسال در حرم مطهر بانوی کرامت خدمات گردشگری دریافت کردند که بیشترین گردشگر از کشور آمریکا بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از یک‌هزار و صد گردشگر غیرمسلمان از ۵۶ کشور جهان در حرم مطهر بانوی کرامت خدمات گردشگری دریافت کردند که بیشترین گردشگر از کشور ایالات متحده آمریکا بودند و پس از آن به ترتیب کشورهای چین، ترکیه، اسپانیا، انگلستان، لهستان، روسیه، آلمان و تایلند قرار دارند.

این گردشگران با هدف بازدید از جاذبه‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی قم، به‌ویژه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، وارد ایران شده و با مراجعه به اداره بین الملل حرم مطهر خدمات گردشگری در داخل حرم دریافت کردند.

در همین بازه زمانی، بیش از شش‌هزار و پانصد زائر مسلمان از ۳۰ کشور در حرم مطهر بانوی کرامت خدمات زیارتی دریافت کردند. زائرانی از کشورهایی همچون عراق، پاکستان، نیجریه، هندوستان، آذربایجان، بحرین، عربستان سعودی، لبنان، کویت و حتی ایالات متحده در میان این جمع قرار دارند.

افزایش حضور زائران غیرایرانی در قم نشان‌دهنده جایگاه جهانی این شهر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز مذهبی و علمی جهان اسلام است. بسیاری از این زائران علاوه بر زیارت، در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها نیز شرکت می‌کنند.

رشد حضور گردشگران خارجی در قم در سال ۱۴۰۴ نتیجه توسعه زیرساخت‌های زائرپذیری، گسترش خدمات بین‌المللی در حرم مطهر و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی آستان برای معرفی بیشتر معارف اهل بیت علیهم‌السلام به جهانیان است.

