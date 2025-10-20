به گزارش خبرگزاری مهر، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از یک‌هزار و صد گردشگر غیرمسلمان از ۵۶ کشور جهان در حرم مطهر بانوی کرامت خدمات گردشگری دریافت کردند که بیشترین گردشگر از کشور ایالات متحده آمریکا بودند و پس از آن به ترتیب کشورهای چین، ترکیه، اسپانیا، انگلستان، لهستان، روسیه، آلمان و تایلند قرار دارند.

این گردشگران با هدف بازدید از جاذبه‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی قم، به‌ویژه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، وارد ایران شده و با مراجعه به اداره بین الملل حرم مطهر خدمات گردشگری در داخل حرم دریافت کردند.

در همین بازه زمانی، بیش از شش‌هزار و پانصد زائر مسلمان از ۳۰ کشور در حرم مطهر بانوی کرامت خدمات زیارتی دریافت کردند. زائرانی از کشورهایی همچون عراق، پاکستان، نیجریه، هندوستان، آذربایجان، بحرین، عربستان سعودی، لبنان، کویت و حتی ایالات متحده در میان این جمع قرار دارند.

افزایش حضور زائران غیرایرانی در قم نشان‌دهنده جایگاه جهانی این شهر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز مذهبی و علمی جهان اسلام است. بسیاری از این زائران علاوه بر زیارت، در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها نیز شرکت می‌کنند.

رشد حضور گردشگران خارجی در قم در سال ۱۴۰۴ نتیجه توسعه زیرساخت‌های زائرپذیری، گسترش خدمات بین‌المللی در حرم مطهر و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی آستان برای معرفی بیشتر معارف اهل بیت علیهم‌السلام به جهانیان است.