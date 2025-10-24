شیرعلیپور: جنگ ۱۲ روزه نقطه عطف استقامت و اقتدار ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد شیرعلیپور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان سرعین با اشاره به اینکه جنگ ۱۲ روزه نقطه عطف استقامت و اقتدار ایران بود، اظهار کرد: این جنگ کوتاه اما سرنوشت‌ساز، قدرت ایران را در برابر ابرقدرت‌ها به نمایش گذاشت و پیام روشنی به جهان مخابره کرد: مقاومت در برابر زورگویان نه تنها ممکن است، بلکه پیروزمندانه خواهد بود. این پیروزی، نقطه عطفی در معادلات منطقه و الگویی الهام‌بخش برای ملت‌های تحت ستم محسوب می‌شود.

وی گفت: امروز تصویر ایران به‌عنوان کشوری که به تنهایی در برابر ابرقدرت‌ها ایستاده و آن‌ها را وادار به درخواست آتش‌بس کرده، الهام‌بخش بسیاری از جنبش‌های آزادی‌بخش است. این پیروزی، نه تنها امنیت ملی ایران را تقویت کرد، بلکه پیام روشنی به تمام ملت‌های تحت ستم داد: مقاومت در برابر زورگویان جهانی نه تنها ممکن، که پیروزمندانه است. ایران امروز دیگر کشوری نیست که بتوان با تهدید یا تطمیع آن را به زانو درآورد و به حول قوه الهی، به عنوان قدرتی تعیین‌کننده در منطقه و جهان شناخته می‌شود.

امام جمعه شهرستان سرعین افزود: یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده سرعین، پتانسیل بالای این شهر برای ورزشکاران است. سرعین با امکانات رفاهی، آب و هوا و سطح ارتفاع مناسب، می‌تواند مقصد آماده‌سازی تیم‌ها و برگزاری اردوهای ورزشی باشد، اما کمبود اماکن ورزشی هنوز محدودیت ایجاد می‌کند. اگر یک سالن ۳ هزار نفری در سرعین احداث شود، علاوه بر میزبانی اردوها و مسابقات کشوری، فواید اقتصادی فراوانی برای منطقه خواهد داشت و جوانان را به سمت ورزش سوق می‌دهد و از آسیب‌ها دور نگه می‌دارد.