به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیرعلیپور ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان سرعین اظهار کرد: با تأکید بر ضرورت عقلانیت در تخصیص منابع عمومی و پرهیز از اجرای پروژه‌های کم‌ثمر و پرهزینه، از مصادیق صیانت از بیت‌المال و بهره‌گیری درست از نعمت‌ها و ظرفیت‌های الهی است.



وی با اشاره به فرمایش حضرت امیرالمؤمنین (ع) عنوان کرد: هنگامی که مقدمات نعمت‌های الهی به انسان می‌رسد، شکرگزاری عامل تداوم و افزایش آن‌هاست و کم‌توجهی به شکر، موجب دور شدن نعمت‌ها می‌شود.



امام جمعه شهرستان سرعین ادامه داد: کسی که توفیق شکرگزاری به او عطا شود، از افزایش نعمت محروم نخواهد شد. این بیان، رابطه‌ای مستقیم میان شکر و فزونی نعمت‌ها ترسیم می‌کند. بر اساس این آموزه، افزایش نعمت‌های الهی تنها به حوزه مادی محدود نیست، بلکه خود شکرگزاری به‌عنوان نعمتی معنوی، نقش مؤثری در تربیت فردی و تقویت پایبندی به ارزش‌ها و دستورات الهی در جامعه دارد.



حجت‌الاسلام شیرعلیپور تاکید کرد: در آستانه حلول ماه‌های پرفضیلت رجب، شعبان و رمضان، این هم‌زمانی فرصت مغتنمی برای ترویج شکرگزاری آگاهانه و مسئولانه به‌شمار می‌رود. در همین راستا، پیشنهاد «شکرانه بارش‌ها» به‌عنوان رویکردی تربیتی، اجتماعی و الهی مطرح شده است که بر اساس وعده صریح قرآن کریم «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزیدَنَّکُمْ» زمینه افزایش برکات الهی را فراهم می‌کند.



خطیب جمعه سرعین تصریح کرد: دولت و قوه مجریه در ایران نقش محوری در سیاست‌گذاری، اجرا، تخصیص منابع و شکل‌دهی به شبکه مدیریتی کشور دارند و تجربه دولت‌های مختلف نشان داده است که تفاوت در تصمیم‌ها و اولویت‌ها، با وجود ساختار ثابت، نتایج متفاوتی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی رقم زده است؛ بنابراین مسئله اصلی نه کمبود اختیار دولت، بلکه کیفیت اعمال این قدرت و پذیرش مسئولیت پیامدهای آن است. در این چارچوب، پرهیز از پروژه‌های پرهزینه و کم‌بازده موسوم به «فیل سفید» که فایده‌ای متناسب با هزینه ندارند و گاه صرفاً با اهداف سیاسی و تبلیغاتی اجرا می‌شوند، یک ضرورت جدی است و انتظار می‌رود مدیران شهری، شهرستانی و استانی با نگاه کارشناسی، از ادامه چنین طرح‌هایی خودداری کرده و با اولویت‌بندی صحیح، منابع عمومی را به سمت اقدامات کم‌هزینه و پربازده هدایت کنند.



وی بیان کرد: یکی از بسترهای مناسب برای توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهره‌مندی از پنل‌های خورشیدی است؛ طرحی که با اعطای تسهیلات، ایجاد درآمد پایدار برای این خانوارها و تأمین منافع اقتصادی و انرژی برای کشور، یک راهکار برد–برد محسوب می‌شود.



خطیب جمعه سرعین خاطرنشان کرد: تبریک و خداقوت عرض می‌کنم به مجموعه پرتلاش جمعیت هلال‌احمر شهرستان که در جریان جنگ تحمیلی اخیر با عملکردی درخشان، تعهد، ایثار و آمادگی مثال‌زدنی، خوش درخشیدند و با این تلاش ارزشمند، موفق به کسب مقام برتر استان در کشور شدند. این افتخار، نتیجه همدلی، مدیریت جهادی و خدمت صادقانه به مردم است.