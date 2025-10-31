به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد شیر علیپور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان سرعین با استناد به آیه ۴۵ سوره مبارکه ابراهیم اظهار کرد: عادات غلطی در میان مردم رواج یافته که اصلاح آن تنها با نصیحت و توصیه ممکن نیست و نیازمند تحولی فرهنگی و اجتماعی است.

وی گفت: در جامعه امروز، اسراف در آب، برق و مواد غذایی و همچنین مسابقه‌ی تجمل در زندگی و ازدواج‌ها به یک معضل تبدیل شده است. این روحیه‌ی اشرافی‌گرانه حتی به طبقات متوسط و ضعیف نیز سرایت کرده و باید با آن مقابله جدی صورت گیرد.

امام جمعه شهرستان سرعین با تأکید بر نقش زنان در حفظ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد: گرایش به مدگرایی، تجمل‌گرایی و نمایش افراطی ظواهر از بزرگ‌ترین عوامل انحراف جامعه است. زنان باید در برابر این جریان‌های فرهنگی منحرف که هدفشان تحقیر ارزش‌های انسانی و تمرکز بر ظواهر است، ایستادگی کنند.

حجت‌الاسلام شیرعلیپور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت روایت صحیح از موقعیت ژئوپلتیک ایران اشاره کرد و گفت: اندیشکده‌های بین‌المللی در شرق آسیا، از جمله چین و هند، ایران را به عنوان نقطه اتصال مسیرهای تجاری جهانی معرفی کرده‌اند و بندر استراتژیک چابهار در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی تصریح کرد: ایران می‌تواند از مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی خود درآمدزایی کند اما تحقق این هدف مستلزم تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در بنادر، خطوط ریلی و ارتباطات است.

امام جمعه شهرستان سرعین در پایان با اشاره به فضاسازی رسانه‌های معاند علیه قراردادهای راهبردی ایران با کشورهای شرقی گفت: هرگاه این رسانه‌ها نسبت به یک توافق بین‌المللی اعتراض می‌کنند، به معنای آن است که منافع اربابان خود را در خطر می‌بینند. این جریان‌ها می‌کوشند تا همکاری‌های اقتصادی ایران با شرق را به‌گونه‌ای جلوه دهند که گویا کشور فروخته شده، در حالی که هدف اصلی این همکاری‌ها توسعه زیرساخت‌ها و خنثی‌سازی تحریم‌ها است.