دعوت وزنه‌برداران اردبیلی به اردوی ادواری تیم ملی بانوان ایران

اردبیل- با اعلام فهرست گروه دوم اردوهای ادواری تیم ملی وزنه‌برداری بانوان ایران، حدیث علیزاده و رویا نوری‌نژاد و وزنه‌بردار دختر از استان اردبیل به این اردو دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین اردوی منتخبان رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر کشور، از روز ۶ دی‌ماه در کمپ تیم‌های ملی بانوان آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام فدراسیون وزنه‌برداری، در این اردو حدیث علیزاده و رؤیا نوری‌نژاد، دو ورزشکار شایسته استان اردبیل، در جمع دعوت‌شدگان گروه دوم اردوهای ادواری تیم ملی بانوان حضور دارند.

هدایت تیم ملی وزنه‌برداری بانوان در این اردو بر عهده الهام حسینی به عنوان سرمربی است و مینا عصفوری و ساقی سپاسگزار نیز به عنوان مربی، کادر فنی تیم ملی را همراهی می‌کنند.

گفتنی است اردوی گروه نخست دعوت‌شدگان نیز در هفته جاری برگزار می‌شود و این اردوها با هدف آماده‌سازی و ارزیابی ملی‌پوشان برای حضور موفق در رقابت‌های پیش‌رو برنامه‌ریزی شده است

