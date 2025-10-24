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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی به ۳۰ هزار بازنشسته کشوری

پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی به ۳۰ هزار بازنشسته کشوری

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ضروری به ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: در اجرای سیاست‌های حمایتی و رفاهی صندوق، وام ضروری بازنشستگان کشوری در مرحله جدید به ۳۰ هزار نفر از مشمولان پرداخت شده است.

وی افزود: این تسهیلات در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق بازنشستگی کشوری و بانک عامل و با هدف کاهش فشارهای معیشتی بر بازنشستگان و کمک به تأمین نیازهای ضروری آنان اختصاص یافته است.

ازوجی همچنین از تداوم اجرای طرح‌های حمایتی و برنامه‌ریزی برای افزایش دامنه شمول این تسهیلات در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری در تعامل با بانک عامل، در تلاش است تا تسهیلات متنوع‌تری را برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران فراهم کند.

کد مطلب 6632741

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