آقاحسینی: مسئولان تأمین اقلام اساسی مردم را در دستور کار قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهاءالدین آقاحسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمدیه با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با جوانان و قهرمانان ملی اظهار کرد: شما جوانان جامعه را بر سر ذوق آوردید و باعث شادی یک ملت شدید؛ این موفقیت‌ها نشان‌دهنده توانایی و همت جوان ایرانی است و در عرصه ورزش به‌ویژه، کشور ما همواره در اوج قرار دارد.

امام جمعه محمدیه با نقل سخنان رهبر انقلاب افزود: دشمنان مدعی شده بودند که برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده‌اند، اما این یک خیال باطل است و هرگز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

حجت‌الاسلام آقاحسینی تأکید کرد: توانمندی‌های دفاعی و موشکی کشور، شناسنامه و نماد اقتدار جوانان ایرانی است و در صورت نیاز از این توانمندی‌ها استفاده خواهد شد.

خطیب جمعه در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان خواستار رسیدگی جدی به مشکلات معیشتی مردم شد و گفت: تهیه مایحتاج ضروری برای خانواده‌ها به شدت دشوار و طاقت‌فرسا شده است؛ مسئولان باید درک درستی از وضعیت مردم داشته باشند و برای کاهش فشار معیشتی چاره‌اندیشی کنند.

وی تأکید کرد: ده قلم کالای اساسی و ضروری مردم باید با ثبات قیمت عرضه شود تا آرامش و معیشت خانوارها حفظ گردد.

حجت‌الاسلام آقاحسینی افزود: پاسخ‌گویی به مطالبات اصلی مردم و تأمین نیازهای پایه‌ای جامعه از اولویت‌های اساسی دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است و کوتاهی در این زمینه قابل قبول نیست.

امام جمعه محمدیه در پایان با اشاره مجدد به روحیه جوانان و نقش آنها در ایجاد امید اجتماعی گفت: حمایت از نسل جوان، توجه به ورزش و فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و بهره‌مندی از توان آنان، سرمایه‌ای است برای آینده کشور که باید حفظ و تقویت شود.