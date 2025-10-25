به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرگرد سیدعبدالله سیادتی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تجمع معتادان متجاهر در یکی از مناطق بام و صفی‌آباد و ایجاد مزاحمت برای ساکنان، رسیدگی فوری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضایی و همکاری عوامل شهرداری در عملیاتی مشترک، پاتوق یادشده را شناسایی و نسبت به تخریب کامل آن اقدام کردند تا از تداوم فعالیت‌های غیرقانونی در محل جلوگیری شود.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، ارتقای امنیت اجتماعی و بازگرداندن آرامش به شهروندان است.

وی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا تجمع افراد متجاهر، موضوع را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.