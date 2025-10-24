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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

مطهری‌زاده: پلیس خراسان شمالی۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف کرد

مطهری‌زاده: پلیس خراسان شمالی۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف کرد

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ده‌ها قاچاقچی و خرده‌فروش طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار سعید مطهری‌زاده، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح‌ها و اقدامات گسترده‌ای برای پاک‌سازی نقاط آلوده و مقابله با قاچاقچیان در سطح خراسان شمالی اجرا شده که منجر به ارتقای احساس امنیت و رضایتمندی مردم شده است.

وی افزود: در این مدت ۵۸ قاچاقچی مواد مخدر شناسایی و دستگیر و ۱۱۹۰ خرده‌فروش نیز به دام قانون افتاده‌اند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی بیان کرد: همچنین ۱۰۸۳ معتاد متجاهر جمع‌آوری و اقدامات قانونی لازم در مورد آنان انجام شده است.

سردار مطهری‌زاده در ادامه گفت: در اجرای این طرح‌ها ۴۰ دستگاه خودرو که در امر قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شد، توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.

وی با اشاره به روند افزایشی کشفیات نسبت به سال گذشته، همکاری مردم را در تحقق امنیت پایدار بسیار مؤثر دانست و تأکید کرد: مبارزه با مواد مخدر یک وظیفه ملی است و موفقیت در این مسیر نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی بیش از پیش مردم با پلیس است.

کد مطلب 6632697

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