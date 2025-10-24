به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار سعید مطهری‌زاده، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح‌ها و اقدامات گسترده‌ای برای پاک‌سازی نقاط آلوده و مقابله با قاچاقچیان در سطح خراسان شمالی اجرا شده که منجر به ارتقای احساس امنیت و رضایتمندی مردم شده است.

وی افزود: در این مدت ۵۸ قاچاقچی مواد مخدر شناسایی و دستگیر و ۱۱۹۰ خرده‌فروش نیز به دام قانون افتاده‌اند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی بیان کرد: همچنین ۱۰۸۳ معتاد متجاهر جمع‌آوری و اقدامات قانونی لازم در مورد آنان انجام شده است.

سردار مطهری‌زاده در ادامه گفت: در اجرای این طرح‌ها ۴۰ دستگاه خودرو که در امر قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شد، توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.

وی با اشاره به روند افزایشی کشفیات نسبت به سال گذشته، همکاری مردم را در تحقق امنیت پایدار بسیار مؤثر دانست و تأکید کرد: مبارزه با مواد مخدر یک وظیفه ملی است و موفقیت در این مسیر نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی بیش از پیش مردم با پلیس است.