خدایی: سارقان محتویات خودرو در آشخانه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عیسی خدایی اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت باتری و محتویات داخل خودرو در شهر آشخانه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق شدند مخفیگاه سارقان را شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه هر دو متهم را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مانه و سملقان تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به سه فقره سرقت محتویات خودرو در آشخانه اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.