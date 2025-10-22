به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانهکها با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با نگهداری و استفاده غیرمجاز از سلاح اظهار کرد: افرادی که سلاح‌های خود را داوطلبانه تحویل دهند، از تخفیفات قانونی بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: مجازات جرائم باید بازدارنده باشد و تمامی کشورها با قوانین سختگیرانه، مجرمان را از اقدامات غیرقانونی باز می‌دارند. این خواسته جدی مردم است و ما با قدرت پیگیر آن هستیم.

رضایی همچنین درباره همکاری پلیس با مدارس گفت: ما در کنار دانش‌آموزان هستیم و آن‌ها نقش پلیس یار را دارند. برای تأمین امنیت مسیر مدارس و پاکسازی اطراف آن اقدامات مؤثر انجام شده است.

جانشین فرماندهی کل انتظامی کشور ادامه داد: اجرایی و بازدارنده بودن قوانین، خواسته جدی مردم است و فراجا با جدیت پیگیر اجرای آن است تا آرامش در جامعه حفظ شود.

سردار رضایی همچنین به عملکرد خراسان شمالی در حوزه مقابله با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: این استان با ثبت ۶۳ درصد کشفیات، عملکرد مطلوبی داشته و نشان‌دهنده فعالیت مستمر و پای کار بودن نیروهای انتظامی است.