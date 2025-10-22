  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

رضایی: پلیس با سلاح غیرمجاز برخورد و تحویل داوطلبانه را تشویق می‌کند

رضایی: پلیس با سلاح غیرمجاز برخورد و تحویل داوطلبانه را تشویق می‌کند

بجنورد- جانشین فرماندهی کل انتظامی کشور گفت: پلیس با نگهداری سلاح غیرمجاز برخورد می‌کند و افراد داوطلب تحویل سلاح از تخفیف قانونی بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانهکها با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با نگهداری و استفاده غیرمجاز از سلاح اظهار کرد: افرادی که سلاح‌های خود را داوطلبانه تحویل دهند، از تخفیفات قانونی بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: مجازات جرائم باید بازدارنده باشد و تمامی کشورها با قوانین سختگیرانه، مجرمان را از اقدامات غیرقانونی باز می‌دارند. این خواسته جدی مردم است و ما با قدرت پیگیر آن هستیم.

رضایی همچنین درباره همکاری پلیس با مدارس گفت: ما در کنار دانش‌آموزان هستیم و آن‌ها نقش پلیس یار را دارند. برای تأمین امنیت مسیر مدارس و پاکسازی اطراف آن اقدامات مؤثر انجام شده است.

جانشین فرماندهی کل انتظامی کشور ادامه داد: اجرایی و بازدارنده بودن قوانین، خواسته جدی مردم است و فراجا با جدیت پیگیر اجرای آن است تا آرامش در جامعه حفظ شود.

سردار رضایی همچنین به عملکرد خراسان شمالی در حوزه مقابله با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: این استان با ثبت ۶۳ درصد کشفیات، عملکرد مطلوبی داشته و نشان‌دهنده فعالیت مستمر و پای کار بودن نیروهای انتظامی است.

کد خبر 6630610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها