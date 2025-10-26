اتفاق مثبتی که برای بازیکنان استقلال افتاد/ یک بازیکن به تیم شخصیت داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در فصل جاری لیگ برتر ایران عملکردی متوسط اما رو به رشد داشته است. آبیپوشان تهرانی در هفت بازی گذشته خود دو پیروزی، چهار تساوی و یک شکست را تجربه کردهاند و اکنون در تلاش هستند تا با کسب سومین برد فصل، جایگاه خود را در جدول بهبود بخشند و به جمع مدعیان قهرمانی نزدیک شوند.
شاگردان ریکاردو ساپینتو پس از پشت سر گذاشتن روزهای پرنوسان ابتدای فصل، در دو بازی اخیر مقابل مس رفسنجان در لیگ و الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا، به دو پیروزی ارزشمند دست یافتند و اکنون با روحیهای بالا آماده رویارویی با فجرسپاسی هستند. هدف استقلال از این دیدار، تداوم روند رو به رشد و ثبت سومین برد متوالی در دو جام مختلف است؛ بردی که میتواند آنها را از نظر روحی و جایگاهی در مسیر صعود قرار دهد.
در ترکیب استقلال برای این دیدار چند غایب سرشناس وجود دارد. موسی جنپو به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیمش نیست و همچنان تحت درمان قرار دارد. از سوی دیگر، دیدیه اندونگ، بازیکن گابنی استقلال، به دلیل تأخیر در بازگشت از اردوی تیم ملی کشورش و مسائل انضباطی، احتمالاً در لیست بازی مقابل فجرسپاسی قرار نخواهد گرفت.
در این میان، بازگشت روزبه چشمی خبر امیدوارکنندهای برای آبیپوشان است. کاپیتان باتجربه استقلال که مدتی به دلیل مصدومیت دور از میادین بود، دوران نقاهت خود را پشت سر گذاشته و با تصمیم کادر فنی ممکن است دقایقی در دیدار برابر فجرسپاسی به میدان برود.
استقلالیها با توجه به شرایط جدول و فاصله کم با تیمهای بالانشین، این مسابقه را فرصتی مناسب برای آغاز یک روند صعودی میدانند. ریکاردو ساپینتو نیز به دنبال آن است تا با تثبیت ترکیب تیم و رفع مشکلات خط حمله، استقلال را به جایگاهی در شأن نام و هوادارانش بازگرداند.
استرس «نبردن» در بین استقلالیها کاهش یافته است
بهتاش فریبا کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با شرایط این تیم اظهار داشت: استقلال از نیمه دوم دیدار برابر چادرملو تقریباً به شرایط مطلوب خود بازگشته است؛ همان شرایطی که هواداران با توجه به بازیکنان باکیفیت تیم از استقلال انتظار داشتند. پس از آن بازی، تیم روند مثبتی را در پیش گرفت و دیدار بعدی را نیز با نمایش خوبی به پایان رساند؛ هرچند باید گلهای بیشتری به ثمر میرساند. در ادامه هم در بازی آسیایی به پیروزی رسید و به نظر میرسد استرس «نبردن» تا حدی در بین بازیکنان کاهش یافته است.
استقلال مقابل الوحدات میتوانست گلهای بیشتری بزند
وی افزود: با این حال، هنوز در برخی صحنهها بازیکنان در استفاده از موقعیتهای نهایی دچار تردید میشوند. حتی در بازی با الوحدات اردن نیز باید گلهای بیشتری به ثمر میرسید. اما از لحاظ روحی و روانی، تیم در مسیر درستی قرار دارد. خوشبختانه بازیکنان مصدوم بهتدریج به تمرینات بازگشتهاند و فاصله کیفی بین نفرات اصلی و نیمکتنشینها بسیار کم است، به همین دلیل نگرانی خاصی بابت غیبت برخی بازیکنان وجود ندارد.
پیشکسوت استقلال ادامه داد: جوانهایی که به میدان رفتهاند نیز عملکرد بسیار خوبی داشتهاند؛ بهویژه «رزاقینیا» که در پست خود بسیار موفق عمل کرده است. او توپگیریهای خوبی دارد، بازی را ساده انجام میدهد، پاسهای کوتاه دقیق میدهد و بهخوبی در نبردها شرکت میکند. تنها نکتهای که باید روی آن بیشتر کار کند، ارسال پاسهای بلند و پاسهای پشت مدافعان است. توانایی فنی این کار را دارد و لازم است در تمرینات برایش برنامهریزی شود، چرا که سایر ویژگیهایش فوقالعاده است.
آشورماتوف به خط دفاعی استقلال شخصیت داده است
فریبا در ادامه گفت: با اضافه شدن اسماعیل قلیزاده، شرایط تیم در خط حمله بهتر شده و او بازیکنی است که خودش برای خود موقعیت خلق میکند و از لحاظ تکنیکی بسیار مؤثر است. همچنین اضافه شدن بازیکنی مانند «رستم آشورماتوف» شخصیت خط دفاعی استقلال را ارتقا داده، او بازیکنی است که هم با پای چپ و هم با پای راست میتواند توپهای بلند تا ۷۰ یا ۱۰۰ متری بفرستد و پاسهای دقیق، چه روی زمین و چه هوایی، ارسال کند. در کنار او، سامان فلاح نیز عملکرد بسیار خوبی داشته و در بازیهای گذشته فوقالعاده ظاهر شده است.
وی درباره خط میانی آبیها بیان کرد: بازیکنان میانی استقلال اکنون بسیار پویاتر شدهاند. حرکتها و چرخشهای منیر الحدادی نشان میدهد که او بازیکن بزرگی است و حضورش در خط میانی بسیار مؤثر بوده است. همچنین استفاده از یاسر آسانی در شرایطی که هم توانایی گلزنی دارد و هم پاس گل میدهد، باعث شده استقلال از تنوع تاکتیکی بیشتری برخوردار شود. از سمت دیگر، کوشکی هم در فرم خوبی قرار دارد و بازیهای درخشانی انجام داده است.
نباید از عملکرد خوب کوشکی چشم پوشی کرد
او در ادامه به اخراج علیرضا کوشکی در بازی با الوحدات اشاره کرد و گفت: کوشکی بازیکن بسیار خوبی است و شاید تنها یک لحظه احساسی باعث اخراجش شد. نباید تمرکزمان را روی آن اتفاق بگذاریم، بلکه باید به عملکرد خوبش در بازیهای قبلی توجه کنیم. البته درست است که اخراج او باعث شد تیم نتواند گلهای بیشتری بزند، اما خوشبختانه آسیبی به نتیجه وارد نکرد. با این حال، لازم است او در آینده تمرکز و کنترل بیشتری روی احساسات خود داشته باشد.
پیشکسوت استقلال با اشاره به پیشرفت تاکتیکی تیم اضافه کرد: تیم استقلال اکنون از مسیرهای مختلف به دروازه حریف حمله میکند؛ این موضوع بسیار مهم است، زیرا پیشتر حریفان استقلال را آنالیز کرده و کنارههای زمین را میبستند، اما حالا تیم هم از عمق و هم از جناحین حمله میکند. حضور منیر الحدادی در اطراف محوطه جریمه و پاسهای خطرناک او در آن منطقه بسیار تأثیرگذار بوده است.
او درباره عملکرد سعید سحرخیزان نیز گفت: سحرخیزان روزهای بسیار خوبی را پشت سر میگذارد. بازیکنی تکنیکی، سرعتی و باهوش است که توانایی بازی هوایی هم دارد. اگر بتواند یک گل بزند، بدون شک از نظر روحی شرایطش بهتر خواهد شد و در گلزنی تداوم پیدا میکند.
فجرسپاسی در ضد حملات تیم بسیار خوبی است
فریبا درباره تیم فجرسپاسی نیز اظهار داشت: متأسفانه من به دلیل نبود پخش زنده بازیهای فجر را ندیدهام، اما نتایج این تیم بسیار خوب بوده است. فجرسپاسی تیمی جوان، پرتلاش و فیزیکی است که در زمین بهخوبی فضاها را میبندد و در ضدحملات خطرناک عمل میکند. پیروز قربانی سرمربی جوان این تیم نتایج بسیار خوبی گرفته و نشان داده آینده درخشانی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بازیکنان استقلال در بازی با فجر تمرکز لازم را داشته باشند، بدون تردید میتوانند برابر فجرسپاسی به پیروزی برسند. هر چه تیم بیشتر پیروز شود، روحیه بازیکنان بالاتر میرود. امیدوارم استقلال بتواند با کسب سه امتیاز این دیدار، جایگاهش را در جدول بهبود بخشد. در حال حاضر تیم ۱۰ امتیاز دارد و اگر این بازی را ببرد، با ۱۳ امتیاز میتواند تا صدر جدول پیش برود.
فریبا در پایان با اشاره به عملکرد ریکاردو ساپینتو گفت: حضور ساپینتو در کنار خط تأثیر مثبتی بر بازیکنان داشته است. او با انرژی، هیجان و انگیزه بالایی کار میکند و در عین حال آرامتر و پختهتر از قبل رفتار میکند. عملکرد او در دو بازی اخیر کاملاً مثبت بوده و به نظم و روحیه تیم کمک زیادی کرده است.
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