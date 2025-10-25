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۳ آبان ۱۴۰۴، ۹:۵۳

فجرسپاسی به دنبال پایان رکورد منفی ۴۹۹۹ روزه مقابل استقلال

فجرسپاسی به دنبال پایان رکورد منفی ۴۹۹۹ روزه مقابل استقلال

تیم فوتبال فجرسپاسی در حالی فردا از استقلال میزبانی خواهد کرد که از آخرین برد این تیم مقابل آبی ها بیش از ۱۳ سال می گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فجرسپاسی در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فردا یکشنبه ۴ آبان در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف تیم استقلال خواهد رفت. استقلال با ۱۰ امتیاز و فجرسپاسی با ۹ امتیاز به‌ترتیب در رده‌های ششم و نهم جدول قرار دارند و کسب سه امتیاز این دیدار برای هر دو تیم می‌تواند گامی مهم در جهت ارتقای جایگاهشان در جدول باشد.

آخرین رویارویی این دو تیم در لیگ برتر به ۴ اسفند ۱۴۰۰ بازمی‌گردد که استقلال موفق شد با نتیجه یک بر صفر فجرسپاسی را در تهران شکست دهد. در مجموع ۱۰ دیدار اخیر بین این دو تیم، استقلال ۷ پیروزی به دست آورده، فجرسپاسی یک بار پیروز شده و دو بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

آخرین پیروزی فجرسپاسی برابر استقلال به ۲۹ دی ۱۳۹۰ بازمی‌گردد، زمانی که این تیم در شیراز با نتیجه ۲ بر یک استقلال را از پیش رو برداشت. از آن زمان تاکنون بیش از ۱۳ سال می‌گذرد و فجری‌ها موفق به شکست استقلال نشده‌اند.

شاگردان پیروز قربانی در تلاش هستند تا طلسم منفی ۴۹۹۹ روزه مقابل استقلال را بشکنند و علاوه بر ثبت یک پیروزی تاریخی، خود را به جمع بالانشینان لیگ برتر اضافه کنند. این بازی از ساعت ۱۵ و با قضاوت امیر عرب براقی در ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6633248

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