فجرسپاسی به دنبال پایان رکورد منفی ۴۹۹۹ روزه مقابل استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فجرسپاسی در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر فردا یکشنبه ۴ آبان در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف تیم استقلال خواهد رفت. استقلال با ۱۰ امتیاز و فجرسپاسی با ۹ امتیاز بهترتیب در ردههای ششم و نهم جدول قرار دارند و کسب سه امتیاز این دیدار برای هر دو تیم میتواند گامی مهم در جهت ارتقای جایگاهشان در جدول باشد.
آخرین رویارویی این دو تیم در لیگ برتر به ۴ اسفند ۱۴۰۰ بازمیگردد که استقلال موفق شد با نتیجه یک بر صفر فجرسپاسی را در تهران شکست دهد. در مجموع ۱۰ دیدار اخیر بین این دو تیم، استقلال ۷ پیروزی به دست آورده، فجرسپاسی یک بار پیروز شده و دو بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.
آخرین پیروزی فجرسپاسی برابر استقلال به ۲۹ دی ۱۳۹۰ بازمیگردد، زمانی که این تیم در شیراز با نتیجه ۲ بر یک استقلال را از پیش رو برداشت. از آن زمان تاکنون بیش از ۱۳ سال میگذرد و فجریها موفق به شکست استقلال نشدهاند.
شاگردان پیروز قربانی در تلاش هستند تا طلسم منفی ۴۹۹۹ روزه مقابل استقلال را بشکنند و علاوه بر ثبت یک پیروزی تاریخی، خود را به جمع بالانشینان لیگ برتر اضافه کنند. این بازی از ساعت ۱۵ و با قضاوت امیر عرب براقی در ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد.
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