مارال ترکمان مهاجم تیم ملی فوتسال زنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدارهای تدارکاتی اخیر تیم ملی برابر روسیه اظهار کرد: تیم روسیه همیشه یکی از قدرتهای فوتسال بوده و بازی کردن با آنها برای ما بسیار مفید بود. در این دو مسابقه هم موفق شدیم برنامههای کادر فنی را اجرا کنیم و هم نتایج خوبی بگیریم. در بازی نخست با وجود اینکه نیمه اول را دو بر صفر باخته بودیم در نیمه دوم توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم و در دیدار دوم هم از ابتدا خوب بازی کردیم و به پیروزی رسیدیم. این مسابقات نویدبخش یک جام جهانی خوب برای ما بود و امیدمان را بیشتر کرد تا با همین روند بتوانیم در جام جهانی به صعود امیدوار باشیم.
وی درباره برنامههای آینده تیم ملی افزود: اطلاعات دقیقی ندارم اما فکر میکنم فدراسیون در حال رایزنی برای برگزاری دیدارهای دوستانه دیگری برای تیم ملی است. طبق برنامه اعلام شده دو بازی تدارکاتی با تیمهای کانادا و لهستان داریم که قرار است پیش از جام جهانی در فیلیپین برگزار شود. تاکنون مقابل این دو تیم بازی نکردهام اما میدانم کانادا تیمی نسبتاً جدید در فوتسال زنان است. البته همین که موفق شده در جام جهانی حضور پیدا کند نشان میدهد تیم قدرتمندی است و میتواند برای ما حریف چالشبرانگیزی باشد. قطعاً این دو مسابقه تدارکاتی برای ما مفید است چون با تیمهایی از قارههای مختلف یعنی آمریکایی و اروپایی روبهرو میشویم و این شباهت زیادی به شرایط جام جهانی دارد.
بازیکن تیم ملی فوتسال کشورمان درباره گروه ایران در جام جهانی نیز گفت: گروه بسیار سختی داریم ولی ما دختران ایران سختیهای زیادی را تحمل کردهایم تا به این مرحله برسیم. باور داریم که توانایی کسب بهترین نتیجه را در میدانی مانند جام جهانی را هم داریم. با برنامهریزیهایی که فدراسیون انجام داده تیم ملی روزبهروز بهتر خواهد شد. خوشبختانه دغدغه بازیهای تدارکاتی تقریباً برطرف شده و فدراسیون حمایت خوبی از تیم دارد. الان تمام تمرکز ما روی موفقیت در جام جهانی فیلیپین است.
ترکمان در ادامه درباره شرایط فردی خود اظهار کرد: راستش خودم بیشتر از اطرافیانم به خودم فشار روانی وارد میکنم. همه از من انتظار دارند که بتوانم به تیم ملی کمک کنم و همین انتظار برای من تبدیل به انگیزه شده است. معتقدم انسان باید خودش را در شرایط سخت نشان دهد. از سوی دیگر کادر فنی و همتیمیهایم بسیار حامی هستند و همین موضوع باعث شده تمرکزم تنها روی موفقیت در زمین باشد. البته چون از خودم انتظار بالایی دارم همیشه کمی فشار ذهنی هم تجربه میکنم.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که دوست دارید در آینده لژیونر شوید؟ گفت: بازی کردن در لیگهای اسپانیا، ایتالیا و پرتغال سطح بازیکن را بالا میبرد. هدف من این است که در جام جهانی بتوانم بیشترین بازدهی را برای تیم ملی داشته باشم و در عین حال به هدف شخصیام یعنی لژیونر شدن نیز برسم.
بازیکن تیم استقلال درباره وضعیت لیگ برتر فوتسال زنان هم تصریح کرد: امسال ملیپوشان در لیگ پخش شدهاند و چهار تیم مدعی قهرمانی وجود دارد. در استقلال نیز هدف ما کسب عنوان قهرمانی است. بعد از جام جهانی بازیهای سخت لیگ آغاز خواهد شد. خوشبختانه باشگاه استقلال تاکنون به تمام تعهدات خود عمل کرده و ما هم تلاش میکنیم با بازیهای خوب پاسخ این اعتماد را بدهیم.
ترکمان در پایان خاطرنشان کرد: تیمهای حاضر در لیگ تیمهای خوبی هستند و اگر همه ۱۲ تیم تا پایان فصل ماندگار باشند قطعاً لیگ پویاتر و باکیفیتتری خواهیم داشت. هرچند لیگ طولانی و فرسایشی است اما امیدوارم از تمام شرایط موجود برای رشد و بهبود فوتسال زنان کشور استفاده کنیم.
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