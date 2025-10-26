استقلال به آسانی نیمه اول بازی با فجرسپاسی را پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فجرسپاسی و استقلال در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر امروز یکشنبه ۴ آبان با قضاوت امیر عرب براقی و از ساعت ۱۵ در ورزشگاه پارس شیراز رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود استقلال به پایان رسید. یاسر آسانی و سعید سحرخیزان زننده گل های بازی بودند.

ترکیب فجرسپاسی:

علی غلامزاده، محمد آژیر، سینا شاه عباسی (کارت زرد)، علی هلیچی، ساسان جعفری کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده (کارت زرد)، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی، شروین بزرگ و حسین شهابی

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

بازیکنان استقلال بازی را بهتر از میزبان آغاز کردند و در پنج دقیقه ابتدایی مالکیت بیشتری از توپ را در اختیار داشتند و حتی در دقیقه ۲ علیرضا کوشکی با نفوذ خوب خود از سمت چپ وارد محوطه جریمه فجرسپاسی شد اما ضربه او را غلامزاده در اختیار گرفت. در دقیقه ۵ در حالی که توپ در اختیار کوشکی بود، محمود مطلق زاده روی او مرتکب خطا شد و داور به هافبک فجرسپاسی کارت زرد نشان داد.

نخستین موقعیت خطرناک بازی برای فجرسپاسی

بازیکنان فجر در دقیقه ۱۰ و روی ارسال تماشایی فرشید اسماعیلی، سینا شاه عباسی ابتدا با سر به توپ ضربه زد و در ادامه محمد آژیر و حسین شهابی در دهانه دروازه استقلال نتوانستند ضربه نهایی را به توپ وارد کنند تا فرعباسی آن را به راحتی در اختیار بگیرد.

بازیکنان استقلال که نسبت به میزبان خود بیشتر صاحب توپ و میدان بودند در دقیقه ۱۴ و در حالی که توپ در اختیار منیر الحدادی بود بازیکن فجر روی او مرتکب خطا شد تا داور در نزدیکی محوطه جریمه فجرسپاسی برای استقلال ضربه آزاد اعلام کرد. یاسر آسانی پشت توپ ایستاد اما ضربه او دقت کافی را نداشت و توپ از کنار دروازه غلامزاده راهی اوت شد.

فرصت سوزی مهاجم فجرسپاسی

بازیکنان فجر در دقیقه ۲۲ و روی یک کار تیمی در زمین استقلال و با پاس زیبای حسین شهابی، توپ به شروین بزرگ رسید و او در موقعیتی تک به تک با فرعباسی قرار گرفت اما با تعلل وی، مدافعان استقلال سر رسیدند و مانع از تصمیم گیری او شدند تا بزرگ با پای راست اقدام به شوت زنی کند که توپ او با اختلاف زیاد از بالای دروازه به بیرون رفت.

تیم فجر در ۳۰ دقیقه ابتدایی بازی، عملکرد بهتری را نسبت به استقلال از خود به نمایش گذاشت و در دقیقه ۳۰ در حالی که برای این تیم ضربه آزاد اعلام شده بود، با ارسال توپ توسط فرشید اسماعیلی مدافع استقلال توپ را دور کرد و در ادامه به مسعود ریگی رسید که شوت از راه دور این بازیکن از بالای دروازه استقلال به شکل خطرناکی به بیرون رفت.

آسانی اولین موقعیت گلزنی استقلال را از دست داد

روی حرکت زیبای مهران احمدی و پاس در عمق او برای یاسر آسانی، این بازیکن روی غفلت خط دفاعی فجرسپاسی صاحب توپ شد و در موقعیت خوب گلزنی قرار گرفت اما ضربه روی پای این بازیکن به کناره دروازه فجر برخورد کرد تا اولین فرصت جدی استقلال برای گلزنی از دست رود.

آسانی زننده اولین گل بازی برای استقلال

بازیکنان استقلال در دقیقه ۴۰ به سمت دروازه فجرسپاسی حمله ور شدند و در محوطه جریمه این تیم، سینا شاه عباسی روی سعید سحرخیزان مرتکب خطا شد و داور به سود استقلال پنالتی گرفت. یاسر آسانی مطابق انتظار پشت توپ ایستاد و موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

طلسم گل نزنی مهاجمان استقلال شکسته شد

دقیقه ۱ + ۴۵ روی نفوذ علیرضا کوشکی به محوطه جریمه فجرسپاسی ارسال توپ توسط این بازیکن به دست سینا شاه عباسی برخورد کرد تا داور برای دومین بار برای این تیم پنالتی اعلام کند. سعید سحرخیزان پشت توپ ایستاد و موفق شد گل دوم بازی را برای این تیم به ثمر برساند.