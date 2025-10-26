به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد بر پایه بررسی نقشههای همدیدی و پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود که از ساعات بعدازظهر افزایش سرعت باد در برخی مناطق مورد انتظار است.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران: در نیمه جنوبی و غربی استان بهویژه در ساعات عصر و شب احتمال وزش باد شدید و خیزش موقتی گرد و خاک، همچنین انتقال ذرات گرد و غبار از استانهای همجوار وجود دارد.
این گزارش میافزاید: امروز در ارتفاعات استان گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود.
هواشناسی تهران در ادامه با اشاره به پایداری جو طی روزهای پایانی هفته اعلام کرد: کاهش سرعت باد در روزهای آینده بهویژه چهارشنبه، میتواند موجب افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری شود.
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