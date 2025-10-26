هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از روز سه‌شنبه تا پایان روز پنج‌شنبه (ششم تا هشتم آبان‌ماه) به دلیل پایداری جو، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان وجود دارد و این شرایط می‌تواند کیفیت هوا را به سطح ناسالم برای گروه‌های حساس برساند.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، مناطق تحت تأثیر این پدیده شامل شهرهای اصفهان، خمینی‌شهر، دهاقان، برخوار (دولت‌آباد)، لنجان، فرودگاه اصفهان، کبوترآباد، نجف‌آباد و مبارکه است.

پایداری هوا در این مناطق می‌تواند به تجمع آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا منجر شود که به‌ویژه برای گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی خطرناک است.

اداره هواشناسی اصفهان به شهروندان توصیه می‌کند برای کاهش اثرات این مخاطره، از انجام فعالیت‌های غیرضروری در ساعات اولیه روز و ساعات پرترافیک خودداری کنند؛ همچنین افراد حساس باید از فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز پرهیز کنند.

اداره کل هواشناسی همچنین بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل فعالیت‌های صنعتی و اقدامات لازم برای کاهش آلودگی هوا تاکید کرده است.