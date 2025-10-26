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۴ آبان ۱۴۰۴، ۸:۳۲

هشدار نسبت به استفاده آمریکا از اهرم داعش برای باقی ماندن در عراق

هشدار نسبت به استفاده آمریکا از اهرم داعش برای باقی ماندن در عراق

یک نماینده عراقی نسبت به سوء استفاده آمریکا از اهرم داعش برای باقی ماندن در این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد کریم نماینده پارلمان عراق هشدار داد که آمریکا از بهانه بازگشت داعش به عنوان اهرمی برای عدم خروج از این کشور تا پایان سال جاری سوء استفاده می‌کند.

وی افزود: در پشت پرده تحولات اخیر در منطقه آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه برای خدمت به منافع رژیم صهیونیستی قرار دارد.

این نماینده عراقی تصریح کرد: آمریکا در حال تقویت حضور نظامی خود است. این در حالی است که نیروهای امنیتی عراق از جمله نیروهای حشد شعبی کاملاً می‌توانند عناصر باقی مانده داعش را تحت پیگرد قرار دهند. این تشکیلات عملاً قدرت میدانی خود را از دست داده است.

کد مطلب 6634311

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